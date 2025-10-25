Real Madrid recibe a Barcelona en un duelo atractivo por la fecha 10 de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y genera expectativa por la pelea en la parte alta de la tabla, donde los ‘merengues’ buscan mantenerse cerca mantenerse en la cima. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos lo esencial. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

Real Madrid llega a este partido como líder de LaLiga, tras un contundente triunfo contra Getafe (5-0). Los dirigidos por Xabi Alonso han ganado cuatro de sus últimos cinco partido. La única caída fue ante Atlético de Madrid, un derbi que evidenció algunos problemas en defensa.

En casa, el Real ha sido convincente, con un promedio de varios goles por partido. Su récord de 20 goles a favor y solo 9 en contra en 9 partidos de liga destaca su control en ambas fases. Aun así, contra rivales de élite, la zaga central ha mostrado falencias que pueden influir en el resultado.

A mitad de semana, ganaron por 1-0 a Juventus en el marco de la Champions League, gracias a un gol de Vinicius Junior. En la competencia internacional, se muestran invictos y siguen firmes hacia la candidatura.

El Barcelona llega tras una victoria por 6-1 sobre el Olympiacos en Europa que ha levantado la moral. Antes de eso, derrotó al Girona por 2-1, pero había sufrido dos derrotas consecutivas contra el Sevilla y el PSG. La tendencia muestra que su ataque sigue siendo prolífico, pero la consistencia fuera de casa sigue siendo una incógnita.

El Blaugrana ha marcado 24 goles en 9 partidos de liga, el mejor registro de La Liga. Sin embargo, también ha encajado 10, lo que apunta a un enfoque más abierto y arriesgado. Su reciente historial en El Clásico da confianza. El Barcelona ganó los últimos cuatro encuentros, incluyendo contundentes triunfos a domicilio por 4-0 y 5-2.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona?

El choque entre Real Madrid vs. Barcelona por la jornada 10 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en las teleoperadoras Movistar TV, DIRECTV, entre otros; además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Barcelona?

En Argentina lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Estados Unidos lo transmite: ESPN

En España lo transmite: DAZN y Movistar LaLiga

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona en vivo en Perú, válido por la fecha 10 de LaLiga 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada de teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro Tv, entre otros, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona en Argentina?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona en España?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona en vivo, a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, se podrá ver en España por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona en México?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Sky Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona en Estados Unidos?

Real Madrid vs. Barcelona en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la décima jornada de LaLiga 2025, se verá por la señal de ESPN y ESPN Plus.

