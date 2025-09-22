Real Madrid se enfrenta a Levante en un duelo atractivo por la sexta fecha de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Estadio Ciudad de Valencia y los merengues buscarán sumar nuevamente los tres puntos para mantenerse en el primer lugar. ¿A qué hora juegan? 2:30 p.m. (hora peruana) ¿Dónde verlo? ESPN Deportes. Aquí te contamos más de lo esencial para este choque. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

Real Madrid viene de imponerse con comodidad al Espanyol, en un duelo donde ya gozaron de minutos los recuperados Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Bajo el mando de Xabi Alonso, que sigue rotando su plantilla, el Madrid tiene la oportunidad de iniciar una campaña liguera con seis victorias consecutivas por segunda vez desde la temporada 1987/88 y encadenar cuatro triunfos por este torneo fuera de casa, igualando una racha conseguida en mayo de 2024.

Levante, por su parte, ha plantado cara al Real Madrid en los últimos años, ganando tres de los últimos ocho duelos entre ambos, pero su rendimiento ha sido muy discreto en casa; de los últimos nueve choques contra el cuadro merengue en el Ciudad de Valencia, los ‘granotas’ solo han ganado un partido.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante?

El choque entre Real Madrid vs. Levante por la jornada 6 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y LaLiga TV.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Levante?

En Argentina lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Sky Sports

En Estados Unidos lo transmite: ESPN+

En España lo transmite: DAZN y LaLiga TV

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante en Perú?

Real Madrid vs. Levante en vivo en Perú, válido por la fecha 6 de LaLiga, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante en Argentina?

El partido de Real Madrid vs. Levante en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante en España?

El partido de Real Madrid vs. Levante en vivo, a jugarse en el Estadio Ciudad de Valencia, se podrá ver en España por DAZN y LaLiga TV.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante en México?

El partido de Real Madrid vs. Levante en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Sky Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Levante en Estados Unidos?

Real Madrid vs. Levante en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la sexta jornada de LaLiga 2025, se verá por la señal de ESPN+.

TE PUEDE INTERESAR