En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs. Alavés se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 13 de LaLiga de España. El compromiso está programado para iniciar desde las 10:15 de la mañana (hora peruana, 4:15 p.m. en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de DSports, DGO, ESPN Deportes y Movistar. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte.

El cuadro dirigido por Xavi Hernández llega a este partido tras perder por 0-1 ante Shakhtar en la UEFA Champions League. Por otro lado, en su último duelo en la liga española, el conjunto blaugrana derrotó 1-0 a la Real Sociedad, con un tanto del uruguayo Ronald Araujo en el tiempo de descuento.

El Barça tiene 27 puntos y se ubica en la tercera posición de LaLiga, por debajo del líder Girona (34 puntos) y el Real Madrid (32 puntos). Ambos han jugado el sábado y ganaron sus respectivos partidos, por lo que el Barcelona, aún ganando, no tiene chances de escalar alguna posición en esta fecha.

La buena noticia para los aficionados azulgranas es que se han recuperado varios lesionados, y ahora solo queda la baja de Frenkie De Jong. El regreso de Pedri en el mediocampo es algo necesario, debido a que en los últimos partidos el equipo ha sufrido bastante. Oriol Romeu, Gavi y Gundogan son piezas importantes en la medular, pero se extraña mucho al canario.

Deportivo Alavés, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por la mínima diferencia a Almería en el estadio de Mendizorroza. El único tanto lo hizo Aleksander Sedlar en el minuto 79 de juego. Con este triunfo, el cuadro vasco suma 12 puntos y se ubica en la decimocuarta posición de LaLiga. Lleva tres triunfos, tres empates y seis derrotas.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés?

Este partido entre Barcelona y Alavés está programado para el domingo 12 de noviembre desde las 10:15 a.m. según el horario en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 12:15 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m., en México a las 9:15 a.m., mientras que en España a las 4:15 de la tarde.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Alavés?

El encuentro entre Barcelona y Alavés, programado para el domingo 12 de noviembre, será transmitido por las señales exclusivas de DSports, DGO, ESPN Deportes y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

Barcelona vs. Alavés: ¿dónde se juega?





