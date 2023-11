Real Madrid vs Valencia se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE) por la jornada 13 de LaLiga. El encuentro se llevará a cabo este sábado 11 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana y seis más en España), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, SKY Sports y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue todos los detalles de este partidazo en Depor.

El duelo ante el Valencia traen de vuelta situaciones extradeportivas que afectan a Vinícius, que hace semanas tuvo que declarar ante un juez sobre los insultos recibidos de algún aficionado en Mestalla en el último enfrentamiento. Localizado y expulsado por el club. El brasileño, tras marcar al Sporting de Braga y reencontrar en la segunda mitad su fútbol más desequilibrante, llega con ganas a la cita.

Recupera Ancelotti a Bellingham, que será titular mejorado de la luxación de hombro sufrida ante el Rayo, pero vuelve a ver como el número de bajas se amplía. Han caído Kepa Arrizabalaga y, de nuevo Arda Güler, por problemas musculares. No recupera a Dani Ceballos. Y aún tienen tiempo por delante para volver Thibaut Courtois, Éder Militao y, algo menos, Aurelien Tchoauméni. Por si fuera poco, Antonio Rüdiger no podrá jugar por sanción.

Así las cosas, y tras rotar en la Liga de Campeones, Andriy Lunin será titular después de reivindicarse con el penalti detenido al Braga con empate en el marcador, en la defensa regresarán al once Dani Carvajal y David Alaba, con Nacho en su segunda titularidad consecutiva, y Bellingham devolverá al banquillo a Brahim Díaz tras el buen nivel que exhibió en la Liga de Campeones. El empate sin goles ante el Rayo, demanda una reacción ofensiva rápida en LaLiga.

Por su parte, el Valencia llega a esta cita sin urgencias tras no conocer la derrota en las últimas cuatro jornadas del campeonato y haber sumado ocho puntos con la ‘media inglesa’ de empatar fuera, en el campo del Mallorca y del Athletic, y ganar en Mestalla, al Cádiz y al Granada, al que doblegó sin brillo el pasado domingo.

Con ese balance, el equipo de Rubén Baraja ha elevado a once su colchón con el descenso; se ha consolidado en la zona media-alta de la tabla; pero, además, se ha quedado a un solo punto de la séptima plaza que marca la línea de las competiciones europeas por lo que en el caso de asaltar el Bernabéu podría entrar en esos lugares.

En el caso de ganar, el Valencia rompería además una larga racha de cinco derrotas seguidas ligueras en el Bernabéu, en el que no ha conseguido vencer en sus últimas quince visitas en Primera. En su última victoria, por 2-3 en la 2007-08, su actual técnico tuvo un papel relevante pero aún en el terreno de juego.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Valencia?

El encuentro por LaLiga entre Real Madrid vs. Valencia, programada para el sábado 11 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana y seis más en España) en el estadio Santiago Bernabéu, será transmitida por las señales exclusiva de ESPN, Star Plus, SKY Sports y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia?

Este partido entre Real Madrid vs. Valencia está programado para el sábado 11 de noviembre desdes la 3:00 p.m. según el horario peruano, tanto como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a las 2:00 p.m., mientras que en España a las 9:00 p.m.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR