Peñarol vs. Nacional se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 11 de noviembre, en el marco de la jornada 9 del Torneo Clausura 2023 del Campeonato Uruguayo. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Gran Parque Central y arrancará desde las 4:30 de la tarde (hora en Uruguay y dos menos en Perú), bajo la transmisión de los canales STAR Plus, VTV y GOL TV para toda América Latina. Sigue el minuto a minuto del partido por la web de Depor.

Compañeros en la selección uruguaya que disputó el Mundial de Corea-Japón 2022, Álvaro Recoba y Darío Rodríguez se reencontrarán este sábado en el Clásico que enfrentará al Nacional y al Peñarol en la novena jornada del Torneo Clausura. Aunque en aquella oportunidad la Celeste se retiró del certamen sin victorias, ambos futbolistas tuvieron una destacada actuación e incluso anotaron un tanto cada uno.

El ‘Chino’ Recoba marcó en el empate 3-3 frente a Senegal, mientras que Rodríguez convirtió un golazo en la derrota de Uruguay por 1-2 ante Dinamarca.Años después, cuando ambos abandonaron el fútbol europeo para retornar a casa, el Clásico uruguayo los puso cara a cara en varios partidos, algo que este sábado repetirán desde su nuevo rol: el de entrenadores.

En su primera temporada al frente de los dos equipos más importantes del fútbol local, Recoba y Rodríguez se enfrentarán este sábado por primera vez en un encuentro que pondrá en juego puntos muy importantes. Ubicado a nueve puntos del Peñarol en la Tabla Anual acumulada y a siete del líder del Torneo Clausura, el Nacional sabe que ganar es la única opción que tiene si quiere mantenerse en la pelea para tratar de revalidar el título de campeón.

Luego de golear por 0-3 al River Plate en la anterior jornada, el Tricolor intentará hacerse como local, en un campo donde se jugará solo con su público y con entradas agotadas. La presencia de Franco Fagúndez o de Diego Zabala sería la única duda del ‘Chino’ Recoba para armar un once en el que Salvador Ichazo, Leandro Lozano, Daniel Bocanegra, Diego Polenta, Gabriel Baez, Yonathan Rodríguez, José Alberti y Francisco Ginella estarán en la portería, la defensa y el centro del campo.

Mientras tanto, Juan Ignacio Ramírez y Gonzalo Carneiro serán los delanteros y encargados de convertir. Del otro lado, el Peñarol llegará al Clásico pocos días después de haber sido golpeado por un Liverpool que lo venció por 0-1, le quitó el primer lugar del Clausura y se le puso a dos puntos en la Tabla Anual.

Lesionado en ese encuentro, Hernán Menosse se perderá el encuentro, por lo que el brasileño Leonardo Coelho y Maximiliano Olivera serán los centrales en un equipo en el que el campeón del Mundial sub-20 Damián García retornaría a la titularidad en lugar de Ignacio Sosa.

Una de las dudas está en el lateral derecho, donde podría repetir Pedro Milans o volver el histórico Matías Aguirregaray, quien a lo largo de su carrera ha disputado muchos encuentros de este tipo. De acuerdo con esto, el once de Rodríguez estaría conformado por Guillermo de Amores, Aguirregaray o Milans, Coelho, Olivera, Lucas Hernández, García, Sebastián Cristóforo, Sebastián Rodríguez, Franco González, Valentín Rodríguez y Matías Arezo.

De esta forma, el Nacional y el Peñarol se preparan para jugar una nueva edición del Clásico, en la que el visitante buscará tres puntos para mantenerse como líder de la Anual y para no alejarse en el Clausura. Lo harán en el histórico Gran Parque Central, donde la última vez que se enfrentaron el Nacional se impuso por 3-1 con un golazo de Luis Suárez.

¿En qué canales ver Peñarol vs. Nacional?

El encuentro por el Torneo Clausura 2023 entre Peñarol vs. Nacional, programada para el sábado 11 de noviembre desde las 4:30 p.m. (hora en Uruguay y dos menos en Perú) en el estadio Gran Parque Central, será transmitida por las señales exclusiva de Star Plus, VTV y GOL TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

Este partido entre Peñarol vs. Nacional está programado para el sábado 11 de noviembre desdes la 4:30 p.m. según el horario uruguayo, tanto como en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 3:30 p.m., en México a las 1:30 p.m., mientras que en España a las 8:30 p.m.





