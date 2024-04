Barcelona vs. Cádiz se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 13 de abril, desde el estadio Nuevo Mirandilla de España por la jornada 31 de LaLiga en España. Las acciones comienzan desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Los ‘culés’ son escoltas de Real Madrid y buscan una victoria para acercarse a lo más alto. Por el lado de los locales, necesitan una victoria para comenzar a salir de los últimos lugares. La transmisión estará a cargo de la señal de DSPORTS (DIRECTV) y DIRECTV GO para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Para el partido en Carranza, el Barcelona no contará con muchas de sus figuras: Robert Lewandowski, Íñigo Martínez y Joao Cancelo no serán de la partida ante los de Mauricio Pellegrino, todos sancionados por acumulación de tarjetas amarillas, casualidad o no, en vísperas de El Clásico ante Real Madrid y en medio de una serie también crucial de cuartos de final de Champions League ante el PSG.

Los tres fueron amonestados en la victoria 1-0 ante Las Palmas, en el Lluís Companys: Martínez recibió la cartulina de apercibimiento en el minuto 64; Lewandowski en el 81′ por su llamativamente lenta salida del campo de juego para ser sustituido; y Cancelo en el 88′, tras cometer una falta.

Pero las limitaciones no terminan allí, pues tampoco podrá estar en el banquillo Xavi Hernández: el entrenador no se sentará en el banquillo visitante este sábado después de que el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por «realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro».

Del lado del Cádiz, por lo pronto, el partido llega como una prueba de fuego en medio de su lucha por la permanencia: solo ha perdido uno de los últimos cinco partidos (2 PE y 2 PG) y viene de ganarle al prácticamente descendido Granada para empujar así su salida del decimoctavo puesto, el último de los que condenan a jugar la próxima temporada en Segunda.

Con 25 puntos, el Cádiz buscará igualar la línea de puntos de Celta, que tiene 28 y un día antes, el viernes, visitará el Villamarín para enfrentarse a un Real Betis en crisis, que ha perdido los últimos 4 en una racha inédita tras una temporada más que interesante en la zona alta de la clasificación.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Cádiz?

Barcelona vs. Cádiz se ven las caras por la jornada 30 de LaLiga. El compromiso se disputará el sábado 13 de abril desde las 2:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 4:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 de la noche.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Cádiz?

Barcelona vs. Cádiz se podrá ver mediante las señales de DSPORTS y DIRECTV GO para Latinoamérica. Por Movistar Plus y Movistar LaLiga en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

Barcelona vs. Cádiz: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Araujo, Héctor Fort, Fermín lópez, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Ferran Torres, Vitor Roque, Joao Félix

Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Araujo, Héctor Fort, Fermín lópez, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Ferran Torres, Vitor Roque, Joao Félix Cádiz: Ledesma, Iza Carcelén, Fali, Chust, Javi Hernández, Robert Navarro, Alex Fernández, Rubén Alcaraz, Ruben Sobrino, Chris Ramos, Juanmi

¿Dónde juegan Barcelona vs. Cádiz?

