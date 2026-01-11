Señal de El Canal del Fútbol (ECDF) para ver FC Barcelona vs. Real Madrid, por final de la Supercopa de España 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)
Este domingo 11 de enero conoceremos al campeón de la Supercopa de España 2026. Sigue la transmisión de El Canal del Fútbol EN VIVO desde Ecuador para ver Barcelona vs. Real Madrid, desde el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, a partir de las 2:00 p.m. hora Quito. Los de Xabi Alonso dejaron en el camino el pasado jueves a Atlético de Madrid por 2-1, mientras que Barcelona goleó 5-0 a Athletic Club para acceder a esta gran final. Los blaugranas salen en defensa de su corona.

El Canal del Fútbol EN VIVO - dónde ver FC Barcelona vs. Real Madrid en directo, final Supercopa de España 2026. (Video: @FCBarcelona)
