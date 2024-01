Real Madrid vs. Las Palmas se enfrentan por la fecha 22 de LaLiga de España en el Estadio de Gran Canaria. Este encuentro es crucial para el equipo de la ‘Casa Blanca’, que está compitiendo en la parte alta de la tabla. El duelo se llevará a cabo este sábado 27 de enero a las 10:15 de la mañana (hora de Perú) o a las 4:15 p.m. en España, y será transmitido por DSports (DIRECTV) y Movistar. Puedes consultar los horarios y canales de transmisión del partido en Depor.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a este encuentro con una victoria emocionante de 3-2 sobre el Almería en el Santiago Bernabéu durante la última jornada de LaLiga. A pesar de comenzar con una desventaja de dos goles, anotados por Largie Ramazani y Edgar González, el equipo local logró una impresionante remontada en la segunda mitad gracias a los goles de Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Dani Carvajal.

En la clasificación actual de LaLiga, el Real Madrid se encuentra en la segunda posición con 51 puntos, solo uno menos que el Girona. Aunque tienen un partido pendiente que, de ganarlo, les otorgaría el primer lugar, necesitan mejorar su rendimiento después de casi perder puntos ante el Almería, que se encuentra en la última posición de la tabla.

Para el Real Madrid, es vital sumar tres puntos en este partido ya que se acercan encuentros más difíciles, como el derbi contra el Atlético el 4 de febrero y el enfrentamiento contra el Girona el 10 de febrero. Además, después de la competición local, tendrán que disputar los octavos de final de la UEFA Champions League, con su próximo encuentro internacional programado para el 13 de febrero contra el siempre competitivo RB Leipzig en el Red Bull Arena.

Por otro lado, Las Palmas llega a este compromiso con dos victorias consecutivas en LaLiga. En su último partido contra el Rayo Vallecano en el Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid), los ‘amarillos’ lograron una victoria por 2-0 gracias a los goles de Alberto Moleiro y Javi Muñoz. Actualmente, ocupan la octava posición y aspiran a clasificar para una competición internacional en la próxima temporada.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Las Palmas?

El partido Real Madrid vs. Las Palmas se llevará a cabo este sábado 27 de enero. Si no quieres perderte ningún detalle del encuentro, presta atención a la programación. El choque iniciará a las 10:15 a.m. (hora peruana, 4:15 p.m. en España). Mientras que en países como Argentina, Chile y Uruguay, el partido comenzará a las 12:15 p.m.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Las Palmas?

Si deseas seguir este emocionante encuentro de LaLiga entre Real Madrid y Las Palmas, podrás verlo a través de las señales de DSports (DIRECTV), DGO, Movistar+ y Sky. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor, te brindaremos el mejor minuto a minuto, con todas las incidencias del partido.





Real Madrid vs. Las Palmas: ¿dónde se juega?

El partido entre Real Madrid y Las Palmas se llevará a cabo en el Estadio de Gran Canaria, un recinto deportivo ubicado en el barrio de Siete Palmas en Las Palmas de Gran Canaria, España. Este estadio tiene una capacidad para albergar a 32 mil aficionados y es el hogar del equipo local, la Unión Deportiva Las Palmas, que compite en la Primera División de España.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO