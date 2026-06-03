El paso de Javier Rabanal por el fútbol peruano fue breve y no convenció del todo por sus cuestionables decisiones en Universitario de Deportes, teniendo que ser destituido antes del final del Torneo Apertura y con la fase de grupos de la Copa Libertadores en juego. Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que podría acelerar su retorno a la Liga 1, luego de su experiencia en tienda crema. No se trata de un club de la capital, sino de uno que durante la temporada pasada estuvo peleando el campeonato y este año también tuvo participación internacional.

Según información revelada en L1 Radio, Cusco FC contactó a Javier Rabanal para que se haga cargo del primer equipo luego de la destitución de Alejandro Orfila, pues justamente ayer se hizo oficial su salida. De esta manera, dependiendo de cómo avancen los diálogos, el director técnico español podría pegar rápidamente la vuelta a la Liga 1 para dirigir el Torneo Clausura.

En cuanto a los números que Rabanal dejó en tienda crema, consiguió cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas en 12 partidos dirigidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores. Más allá de los resultados, alrededor de la ‘U’ siempre le cuestionaron su poca capacidad para girar el timón en el momento justo y poder plasmar su propia idea en su equipo, y no depender únicamente del 3-5-2 que durante su gestión mostró pocas variantes y terminó volviéndose un sistema fácil de anular.

Javier Rabanal dirigió 12 partidos en Universitario. (Foto: Universitario)

En cuanto a Orfila, si bien Cusco FC venció por 2-1 a ADT en el último encuentro del Torneo Apertura, la directiva ya tenía una decisión tomada respecto a su permanencia, sobre todo por cómo le fue al equipo en la Copa Libertadores y lo lejos que está de ser un equipo competitivo en la Liga 1. El área deportiva del conjunto imperial cree que Rabanal puede recomponer esta situación en la segunda parte de la temporada.

El entrenador de 47 años es el principal candidato para asumir la dirección técnica de Cusco FC, por lo que por ahora no hay otro nombre en carpeta. Las conversaciones recién están iniciando y dependerá de la propuesta que le ofrezcan al español, no solo desde lo económico, sino también desde lo deportivo de cara al 2027.

En estos momentos Cusco FC marcha sexto en la tabla de posiciones de la Liga 1 con 27 puntos tras 17 partidos disputados, producto de ocho triunfos, tres empates y seis derrotas. Si finalmente se concreta la llegada de Javier Rabanal, este tendrá la potestad para hacer algunos cambios en la conformación del plantel y solicitar algunos fichajes para tener las herramientas que requiere su idea de juego.

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre ADT, Cusco FC volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el domingo 14 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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