UTC. (Foto: UTC)
UTC. (Foto: UTC)

La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas ejecutó la deducción de cinco puntos a UTC en la presente Liga 1. Conoce cuál es su panorama en lo que resta de la temporada. Actualmente se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones, pasando de tener 18 puntos a quedarse con 13.

Noticia en desarrollo...

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Alianza Lima 17 12 4 1 30 8 22 40
2 Los Chankas 17 10 4 3 25 21 4 34
3 Cienciano 17 10 3 4 34 22 12 33
4 Universitario 17 8 5 4 24 15 9 29
5 Melgar 17 8 4 5 29 20 9 28
6 Cusco FC 17 8 3 6 21 24 -3 27
7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21 18 3 26
8 Alianza Atlético 17 5 6 6 20 18 2 21
9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18 20 -2 21
10 ADT 17 5 5 7 22 21 1 20
11 Sport Boys 17 5 5 7 15 19 -4 20
12 Sporting Cristal 17 5 4 8 28 30 -2 19
13 CD Moquegua 17 5 3 9 17 24 -7 18
14 FC Cajamarca 17 4 5 8 23 28 -5 17
15 Atlético Grau 17 4 4 9 12 18 -6 16
16 Sport Huancayo 17 4 4 9 21 31 -10 16
17 Juan Pablo II 17 4 4 9 22 40 -18 16
18 UTC * 18 4 6 7 21 26 -5 13
* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF
* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

¿Cuándo volverá a jugar UTC?

Luego de su último empate por 2-2 ante Los Chankas, UTC volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Deportivo Llacuabamba, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el lunes 14 de junio desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huamachuco.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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