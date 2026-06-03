Cuando muchos estaban expectantes por el partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, con el correr de los minutos se fue esparciendo una noticia que remeció las cuatro tribunas del Estadio Monumental, pues muy pocos sabían lo que estaba pasando. En la interna del club ya lo sabían, pero no había una confirmación oficial; así pues, esto se reveló durante la transmisión del encuentro y se hizo oficial tras el triunfo por 2-1: Martín Pérez Guedes decidió retirarse del fútbol de manera inesperada.

A sus 34 años, el mediocampista tomó la radical medida de colgar los botines respondiendo a asuntos personales, los mismos que solo lo saben él y su entorno. A lo largo del Torneo Apertura, había demostrado estar físicamente impecable y no había tenido mayores complicaciones desde ese lado; no obstante, el fútbol más allá de lo estrictamente físico y se lo comunicó a la administración de la ‘U’.

Aunque pasaron varios días y hubo emotivos por parte de sus compañeros, hacía falta un video conmemorativo por parte de Universitario. Así pues, este fue publicado el último martes en donde, además de mostrar los mejores momentos de Pérez Guedes en la institución, le permitieron despedirse de la hinchada merengue con un potente mensaje.

“Me voy muy feliz y, sobre todo, muy agradecido. Gracias por dejarme ser parte de tu historia, de tu garra y de tu gente. Se cierra un ciclo dentro de la cancha, pero el sentimiento será eterno. No lo olviden nunca: todo se equilibra al final. ¡Y dale ‘U’!”, se le escucha decir al argentino nacionalizado peruano.

Martín Pérez Guedes ganó tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

Martín Pérez Guedes está indudablemente en la historia de Universitario, pues fue titular indiscutible durante el tricampeonato y su relevancia por el lado derecho marcó una época gracias a la conexión que logró con Andy Polo en el 3-5-2, ya sea con Jorge Fossati en el 2022 y 2025, o con Fabián Bustos en el 2024. Además de tres títulos nacionales, disputó 134 partidos y marcó 19 goles, mientras que sirvió cuatro asistencias.

Pérez Guedes llegó al fútbol peruano en el 2021, cuando fue contactado por la Universidad San Martín tras su paso por Gimnasia de Jujuy durante el 2020. Posteriormente dio el salto a Melgar en el 2022, dejando en claro que estaba para grandes cosas al llegar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana. Precisamente por eso Universitario se fijó en el como uno de sus fichajes para el 2023, quedándose hasta dejar una huella imborrable en el club.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad dentro de dos semanas cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio con el estadio y horario por confirmar.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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