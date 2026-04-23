Real Madrid vs. Betis se enfrentan este viernes 23 de abril, en el compromiso correspondiente a la fecha 32 de LaLiga 2025-26. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio de La Cartuja. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Un choque con impacto directo en la tabla. El Real Madrid llega como segundo clasificado con 73 puntos, obligado a ganar para seguir presionando al líder Barcelona, que mantiene una ventaja considerable. Por su parte, el Betis se ubica en la quinta posición con 49 unidades, defendiendo su plaza europea ante el acecho de sus perseguidores.

El Madrid, en plena pelea por el título. El equipo blanco atraviesa un tramo decisivo de la temporada, donde cada jornada es una final. Su rendimiento como visitante ha sido uno de los pilares de su campaña, consolidándose como uno de los equipos más sólidos fuera de casa en esta edición del torneo.

En sus últimos compromisos ligueros, el Real Madrid ha mantenido una dinámica competitiva positiva, aunque con algunos tropiezos puntuales que le han impedido recortar distancias de manera definitiva en la cima. Su poder ofensivo —uno de los más altos del campeonato— sigue siendo su principal argumento.

Betis, ante una prueba de carácter. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini llega con la necesidad de recuperar sensaciones tras una racha irregular. Solo una victoria en sus últimos ocho partidos refleja un momento complejo en el tramo más exigente del calendario.

A pesar de su irregularidad reciente, el Betis ha sabido hacerse competitivo como local a lo largo de la temporada. El cambio temporal a La Cartuja no ha alterado del todo su rendimiento, y confía en su intensidad y orden para frenar a uno de los ataques más potentes de LaLiga.

En el partido de ida, el Real Madrid se impuso con claridad por 5-1, en una actuación contundente que evidenció diferencias en eficacia ofensiva. Ese resultado aún resuena como referencia en la previa de este nuevo enfrentamiento.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Betis por LaLiga?

El partido entre Real Madrid vs. Betis por la jornada 32 de LaLiga será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de DSports, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. En España se podrá ver a través de Movistar LaLiga y DAZN.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Betis por LaLiga?

El encuentro entre Real Madrid vs. Betis está programado para disputarse este viernes 24 de abril y comenzará a las 2:00 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 3:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el pitazo inicial será a las 4:00 p.m., y en España se disputará desde las 9:00 p.m.

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