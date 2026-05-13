Real Madrid vs. Real Oviedo: se enfrentan este jueves 14 de mayo, por la fecha 36 de LaLiga en un partido que si bien no determina nada en la tabla, servirá para que los blancos se laven la cara ante sus hinchas. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

El último fin de semana, los de la ‘Casa Blanca’ perdieron 2-0 en el Camp Nou ante Barcelona y, de esta manera, vieron celebrar a los culés que se quedaron con el título español. La decepción fue grande, pues el equipo más ganador de Europa ha perdido el brillo.

A esto se suma una comentada crisis deportiva, con un Álvaro Arbeloa que seguramente dejará el cargo de entrenador principal para la próxima temporada y volverá al Real Madrid Castilla, donde entrenaba antes de la salida de Xabi Alonso.

En los últimos días se filtró información sobre una pelea entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni que el mismo presidente del club, Florentino Pérez, se encargó de confirmar en una rueda de prensa el último martes. En la misma, anunció próximas elecciones, que espera ganar nuevamente.

Por su parte, Real Oviedo empató sin goles el último en casa ante Getafe y selló así su descenso a la Segunda División, por lo que irá al Santiago Bernabéu para buscar una histórica victoria que sirva de aliento a sus fieles hinchas que seguramente los acompañarán para tentar volver en 2027.

Mbappé y Vinícius fueron las figuras del último triunfo de Real Madrid sobre Real Oviedo.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el agosto de 2025 con goleada de Real Madrid por 3-0 con un doblete de Kylian Mbappé y otro gol de Vinícius Júnior. El favoritismo es marcado a favor de los de la ‘Casa Blanca’.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Real Oviedo por la jornada 36 de LaLiga será transmitido en territorio peruano a través de la señal de DSports. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma DGO, disponible para dispositivos móviles y smart TV. En España, el duelo se verá por Movistar LaLiga, mientras que en otros países de la región también contará con señal internacional.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse este jueves 14 de mayo y comenzará a las 2:30 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 3:30 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 4:30 p.m., y en España se disputará desde las 9:30 p.m.

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