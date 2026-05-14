A tres jornadas para que finalice el Torneo Apertura, Sport Boys marcha en el puesto 16 con 13 puntos en 14 jornadas disputadas, a solo una unidad de ingresar a zona de descanso. En ese sentido, más allá de pensar en clasificar a algún certamen internacional, en la interna son conscientes de que primero deben alejarse por completo del fantasma de la baja y a partir de ahí ir pensando en cosas más grandes. Así pues, será fundamental que puedan tener un repunte importante en la segunda parte de la temporada.

En medio de este objetivo, en la institución chalaca no quieren dejar de lado la planificación para el 2027, año del donde celebrarán su centenario y esperan hacerlo por todo lo alto. El primer paso, claro está, será asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano. Posteriormente, empezar a bosquejar el plantel para el año que viene, lo que supone reforzar cada posición con elementos capaces de devolverle la gloria al club.

La idea es que Carlos Desio se mantenga como entrenador, para que así se establezcan los parámetros de las contrataciones que llegarán al año que viene, así como los jugadores con los que ya no contará. A raíz de esto, un nombre empieza a tomar fuerza con el correr de las semanas y seguramente podría ir tomando más forma en la medida que se vaya acercando el final de la presente campaña.

Se trata de Christian Cueva, quien nunca ha negado su simpatía con Sport Boys y, según las recientes declaraciones de Desio, ya habló con él para convencerlo de que se mude al Callao en el 2027. “Uno tiene la intención de que venga y ya hablé con el club para eso. A Christian por ahí que le seduce venir al club”, señaló en Desvelados.

Christian Cueva pertenece a Juan Pablo II College. (Foto: Juan Pablo II College)

El volante y el entrenador argentino trabajaron juntos el año pasado en Cienciano, por lo que desde entonces han tenido una buena relación, algo que podría pesar para que llegue a defender los colores de la ‘Misilera’. “Hablé dos o tres veces con Cueva y obviamente que uno lo quiere tentar para que venga acá, es una posibilidad muy buena que ojalá se pueda dar”, añadió.

En esa misma línea, Carlos Desio destacó las características del mediocampista que hoy milita en las filas de Juan Pablo II College, pero que tiene contrato hasta finales de este 2026. “Sabemos la calidad que tiene, es un jugador diferente, de los últimos 10 que quedan. Tiene buen juego, calidad, pase entre líneas”, agregó.

Finalmente, Desio reveló la razón que podría pesar para que Cueva regrese a la capital. “Yo sé también que Christian tiene esa necesidad de estar acá por la familia. Más que nada por el tema de los hijos, porque tiene esos problemas de estar lejos y quiere estar un poco más cerca. Si llega a darse la posibilidad, bienvenido sea porque tendríamos un jugador de buen nivel”, finalizó.

Carlos Desio llegó a Sport Boys tras la salida de Jaime de la Pava. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de su último empate sin goles ante Universitario, Sport Boys volverá a tener este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 16 de mayo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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