Luis Enrique Martínez , seleccionador español, esquivó hablar de una nueva ausencia del lateral del Barcelona , Jordi Alba , pero sí quiso aclarar que ningún futbolista no es citado por "motivos personales" y se basa únicamente en los "profesionales". De este motivo, de acuerdo al técnico, el lateral izquierdo del Barcelona no está por cuestiones futbolísticas, mas el tema no se debe a su relación del pasado con el club catalán.



"No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista", respondió Luis Enrique en dos ocasiones cuando fue preguntado por la ausencia de Jordi Alba. "No es un tema tabú. Es vuestra sensación", explicó más adelante en su comparecencia ante los medios.



Sin ser preguntado directamente por el nombre del jugador del Barcelona que ha hecho historia con la Roja en la 'generación de oro' del fútbol español, Luis Enrique si aclaró que su ausencia se debe únicamente a motivos deportivos.



"No me ha sucedido no llamar a un jugador por motivos personales, hasta ahora lo que he hecho es con motivos profesionales", confesó. "Hay muchos jugadores fuera de la lista que podrían estar por su nivel y lo han hecho bien, pero por desgracia solo vienen 23 y soy yo el que toma las decisiones. Hay otros 20 que podrían estar y hacerlo bien en la selección", añadió.



Luis Enrique argumentó su decisión de no responder sobre jugadores ausentes, aunque en la rueda de prensa lo hizo cuando fue preguntado por Diego Costa y Joaquín Sánchez.



"Imagina si explicara todo lo que pienso cuánto tiempo estaríamos aquí, os aburriría. Al final es un cargo público el mío, represento a la selección y a la Federación. Intento gestionar de la mejor manera posible mi grupo de trabajo y los jugadores, sabiendo que despierta mucho morbo cualquier cosa que pueda suceder", dijo.



"Intento no molestar a nadie, si alguien se siente ofendido lo siento pero no era mi intención. La lista va en mi gusto y por lo que considero mejor para el equipo", sentenció.