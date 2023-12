En el Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Granada se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 2 de diciembre por la fecha 15 de LaLiga de España. El compromiso está programado para iniciar a las 12:30 p.m. (hora peruana, 6:30 p.m. en España) y será transmitida por las señales de ESPN, Star Plus, DAZN, Sky Sports y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

La ‘Casa Blanca’ llega a este partido tras vencer por 4-2 a Napoli en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti inició perdiendo, pero le dio vuelta al resultado con goles de Rodrygo, Jude Bellingham, Nico Paz y Joselu. Cabe destacar que ya está instalado en los octavos de final de la competición más importante de Europa.

Para enfrentar al Granada, el DT del conjunto madridista convocó a Kepa Arrizabalaga, quien regresa luego de superar su lesión. También se conoció sobre la recuperación de Brahim Díaz, quien no tendrá que operarse del hombro. Aunque no completó la última sesión por precaución, el internacional inglés, goleador del equipo, también está convocado.

Asimismo, el entrenador italiano volvió a repetir en el listado a los cuatro canteranos que convocó para el duelo ante el equipo napolitano: Nico Paz, Gonzalo García, Mario Martín y Theo Zidane. Con el regreso de Kepa, el DT solo tuvo que tirar de un portero para cubrir el tercer puesto en el arco blanco, Lucas Cañizares.

Granada, por su parte, llega a este partido tras perder 3-1 ante Alavés. Suma cinco derrotas en sus últimos seis partidos, contando LaLiga y la Copa del Rey. En la liga doméstica, se ubica en la penúltima posición con siete puntos. Está viviendo un mal momento y ahora le toca visitar a uno de los líderes, Real Madrid, que tiene 35 puntos al igual que el Girona, pero está en el primer lugar por mejor diferencia de goles.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Granada?

El partido Real Madrid vs. Granada está programado para jugarse este sábado 2 de diciembre desde las 12:30 del mediodía, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 2:30 de la tarde; mientras que en España a las 6:30 de la tarde.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Granada?

Real Madrid vs. Granada, por la jornada 15 de LaLiga, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Real Madrid vs. Granada: ¿dónde se juega?





