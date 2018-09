El FC Barcelona es uno de los mejores clubes del mundo, de los más representativos de la historia, pero no termina siempre por convencer a todos los jugadores. Y qué mejor ejemplo que el que dio Antoine Griezmann el pasado mercado al rechazar una oferta millonaria y quedarse en el Atlético de Madrid.



Es precisamente el tema al que el delantero francés se ha vuelto a referir este domingo en una entrevista con 'Telefoot'. Como un dardo para los hinchas del FC Barcelona, Griezmann explicó que no se arrepiente de haberse quedado con el 'Cholo' Simeone.

Sin embargo, Griezmann explicó que no fue para nada fácil tomar la decisión y hasta involucró a miembros de su familia para terminar por convencerse de que tenía que seguir siendo 'Colchonero'.



"¿La decisión más difícil de tomar en mi carrera? Sí, hay momentos en que no estuve bien. Hablé con mi esposa, me despertaba a las tres de la mañana preguntándome qué hacer. Hablé con ella pero no podía ayudarme, ella tampoco sabía al 100% qué pensaba yo, como mis padres tampoco", dijo el francés.



"Algunas personas en mi familia querían verme en el Atlético, otras en el Barça, así que es complicado”, agregó el jugador francés.