Con la inminente llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona, el club se prepara para una serie de cambios estratégicos que buscan solucionar los problemas que han afectado al equipo en la presente temporada. Flick, conocido por su meticulosa planificación y éxito en el Bayern Munich, ya ha comenzado a delinear su proyecto deportivo junto al director deportivo del Barça, Deco. Esto, a pesar de que aún no ha sido oficializado como el sucesor de Xavi Hernández. Tanto el directivo portugués como el estratega germano han identificado áreas clave que necesitan refuerzos y ajustes para devolver al equipo a la cima del fútbol europeo.

Uno de los principales puntos de preocupación para Flick es la defensa, específicamente los laterales. El técnico alemán ha señalado que el Barça ha sufrido defensivamente debido a la inconsistencia en estas posiciones. Flick y Deco están evaluando varias opciones para fortalecer tanto el lateral derecho como el izquierdo.

En el lateral derecho, la posibilidad de continuar con Joao Cancelo, actualmente cedido por el Manchester City inglés, sigue siendo viable. Sin embargo, Flick y Deco están explorando otras alternativas que puedan proporcionar mayor estabilidad.

En cuanto al lateral izquierdo, Alejandro Balde no ha rendido a su mejor nivel esta temporada, y el club no descarta venderlo si llega una oferta sustancial. Flick busca más solvencia y contundencia en esta posición, mientras que la zaga central, liderada por jugadores como Ronald Araújo y Jules Koundé, no requiere ajustes inmediatos.

El Barça está decidido a integrar talento joven en su plantilla. Héctor Fort, un prometedor lateral del equipo juvenil, será evaluado por Flick durante la pretemporada. Asimismo, Julián Araujo, quien ha estado cedido en la UD Las Palmas, tendrá la oportunidad de ganarse un puesto en el primer equipo este verano. Ambos jugadores representan opciones frescas y de futuro para complementar la plantilla.

Una de las prioridades absolutas de Flick es reforzar el mediocampo con un pivote de primer nivel. El técnico alemán ha puesto sus ojos en Joshua Kimmich, con quien ya trabajó en el Bayern. La calidad y la experiencia de Kimmich lo convierten en el candidato ideal para dar solidez y equilibrio al equipo. Además de Kimmich, Flick ha dado su visto bueno a la contratación de Guido Rodríguez, quien llegaría con la carta de libertad.





En el apartado ofensivo, Flick y Deco consideran fundamental fichar a un extremo capaz de desbordar en el uno contra uno. Nico Williams, del Athletic Club, es el principal objetivo. Sin embargo, su alto costo, estimado en 60 millones de euros, implica que el Barça necesitará realizar una venta significativa, con Raphinha como el principal candidato a abandonar el club.

Con Xavi Hernández al mando, el Barça había mostrado un interés decidido por Bernardo Silva, pero las complicaciones de la operación han llevado a un enfriamiento en las negociaciones. Aunque se había considerado la cesión de Xavi Simons, el PSG ha cerrado esa puerta por el momento. Flick considera que el centro del campo ya cuenta con suficientes jugadores y que los recursos deben dirigirse a reforzar otras áreas del equipo, siempre y cuando se asegure la llegada de los pivotes prioritarios.





Antes de poder realizar estas incorporaciones, el Barça necesita solucionar sus problemas económicos y llegar a la regla 1-1 para tener un límite salarial adecuado. Flick y Deco han discutido la necesidad de realizar una o dos ventas de jugadores titulares para generar el margen financiero necesario. Estas decisiones serán clave para equilibrar las cuentas y permitir la llegada de nuevos fichajes que refuercen el equipo de manera efectiva.

