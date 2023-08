En estos últimos días del periodo de traspasos, el nombre de João Félix emerge como una opción fuerte para fortalecer las filas del FC Barcelona. Esta situación no sorprende, ya que en cada ventana de pases se ha vinculado al jugador del Atlético de Madrid con el cuadro azulgrana. En esta ocasión, tampoco es una excepción. El deportista, quien no experimenta satisfacción en su equipo actual, busca un cambio de ambiente y su anhelo es recalar en Cataluña.

Aunque la tarea se vislumbra complicada. Actualmente, el club no está pensando en añadirlo a menos que haya cambios en la equipación. Xavi opina que la línea ofensiva está sólidamente atendida, ya que dispone de jugadores que abarcan las tres posiciones: Lamine Yamal, Abde, Ansu Fati, Ferran, Lewandowski y Raphinha.

Excepto en la situación de Robert, podría emplear a los restantes cinco en al menos dos de las áreas de ataque. Aunque, en caso de que uno de los atacantes se marche, emergería una oportunidad para la llegada de João. Y en este punto, todas las miradas están centradas en Fati, quien no se encuentra satisfecho.

Ansu no ha sido incluido en el once titular en ninguno de los dos encuentros de la liga, y esto está teniendo un impacto en su ánimo. Aunque siempre ha mantenido la intención de continuar con los culés y explorar las posibilidades de éxito en este conjunto, las recientes elecciones de Xavi no fortalecen esta perspectiva.

A tan solo diez días para el cierre del mercado, nadie puede garantizar que el mencionado permanecerá en el Barça. En el caso de que el delantero dejara la escuadra, surgiría la posibilidad de que los de la ‘Ciudad Condal’ se enfoquen en la contratación del portugués.

Es importante tener en cuenta que Jorge Mendes es el agente de Felix y Fati, lo que facilitaría considerablemente la gestión en caso de necesitar cerrar dos negociaciones de manera veloz en las últimas horas del intervalo de fichajes, que concluye el 1 de septiembre a las 23.59 horas.





João Félix en el Atlético de Madrid

Desde su llegada al Atlético, el luso ha tenido altibajos en su rendimiento, pero ha mostrado destellos de su potencial y ha contribuido con goles y asistencias importantes para el equipo. Su juventud y talento le brindan un gran potencial de desarrollo, aunque todo hace indicar que lo mejor para él es un cambio de aires.

Cabe recordar que Félix se unió al Atlético el 3 de julio de 2019, procedente del Benfica de Portugal. Los españoles pagaron una cifra récord de alrededor de 126 millones de euros para adquirir sus servicios, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club.





