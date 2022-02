El futuro de Ousmane Dembélé sigue siendo incierto en Barcelona. El francés tuvo que continuar en el equipo luego de que la directiva no lo deje salir el pasado mercado de fichajes. Seguirá siendo utilizado por Xavi Hernández, a pesar de que él no se encuentre del todo cómodo. Joan Laporta no fue el único que intervino para que el atacante no parta, también habría sido cómplice Pierre Emerick Aubameyang.

El delantero brilló en el Barcelona vs. Valencia (4-1). Anotó un ‘hat trick’ y dio luces de lo mucho que aportará en el equipo de Xavi Hernández en la búsqueda de conseguir los objetivos que se trazaron en este 2022. Un día después de su hazaña conversó con Mundo Deportivo y reveló que intentó convencer a su compañero para que continúe en el equipo.

“La verdad es que me mandó un mensaje (Dembélé) para saber si iba a venir y yo no quise molestarle porque él también estaba con su situación pero seguimos hablando un poquito”, comentó Aubameynag antes de ser preguntado por Dembélé.

“Es algo muy especial porque tuvimos un año increíble en Dortmund y es un jugador increíble. Ousmane es uno de los mejores con el balón y como delantero es increíble. A decir verdad, estoy muy feliz de que esté aquí y cuando llegué le dije: “Tienes que quedarte, tío”, agregó.

Pierre-Emerick y Ousmane fueron compañeros en el Borussia Dortmund en el 2017 antes de que el primero parta a Arsenal y el ‘Mosquito’ decida aterrizar en el Camp Nou.

¿Dembélé intentó ir al Real Madrid?

Así lo asegura el portal español Fichajes.net, que agrega que el presidente del Barcelona y sus socios se enteraron de que el representante de Dembélé, Mousa Sissoko, lo ofreció al equipo de Chamartín en enero, mientras se negociaba la ampliación del vínculo más allá del 30 de junio.

Como era de esperarse, el ofrecimiento de Dembélé al Real Madrid, que terminó en una reunión entre todas las partes, indignó a Joan Laporta, que cansado de las actitudes del delantero francés decidió apurar su salida. Sin embargo, el ‘Mosquito’ terminó quedándose en Camp Nou.

“Durante el pasado mes de enero, Sissoko fue ofreciendo a su jugador a media Europa. Se habló de Liverpool, Newcastle, Chelsea o PSG, pero uno de los clubes a los que ofreció a Ousmane fue el Real Madrid. De hecho, llegaron a tener una pequeña reunión con los blancos, sin llegar nada a buen puerto”, publica la citada fuente.





