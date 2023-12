Barcelona está observando con gran interés la situación de dos jugadores en el mercado europeo, cuyos derechos económicos los tiene compartidos. La transferencia de estos futbolistas podría ser clave para que los culés dispongan de margen salarial durante enero y pueda utilizarlo en caso de que el cuerpo técnico necesite reforzar el equipo. Uno de ellos es Juan Miranda, jugador del Betis que podría ser traspasado al Milan por alrededor de 4 millones de euros (la mitad quedaría para los azulgranas). Otro gran ingreso llegaría, principalmente, con Jean-Clair Todibo, actualmente en el Niza, cuya salida hacia el Manchester United se está negociando. En caso de que se concrete una venta por 60 millones de euros, los catalanes podrían ingresar alrededor de 12 millones de euros.

Todibo, defensor francés, fue fichado del Toulouse en 2019 por tan solo un millón de euros. A pesar de su innegable habilidad, nunca logró consolidarse en el Barcelona y terminó siendo cedido primero al Schalke y luego al Benfica, donde tampoco pudo mantener una presencia constante en el once titular.

El Niza finalmente lo adquirió por 7 millones de euros más posibles bonificaciones, de las cuales algunas ya se han hecho efectivas. Además, existe la posibilidad de que haya más ingresos, ya que los azulgranas retienen un veinte por ciento de sus derechos para una posible venta futura.

La escuadra gala tenía la intención de mantenerlo hasta junio del 2024, pero el interés hacia el futbolista por parte de los clubes de la Premier League podría acelerar la operación. Según informa Sky, el United ya ha tomado la decisión de fichar al francés, consigna SPORT.

Aunque el Niza mostraba una fuerte resistencia a la venta, los ‘Red Devils’ están dispuestos a ofrecer alrededor de 60 millones de euros. Esto significaría que el Barça obtendría ganancias por valor de 12 millones. En el seno del club español, están siguiendo de cerca este desarrollo, ya que tendría un impacto significativo en la gestión del límite salarial del equipo.





Todibo y su salida por la puerta falsa del Barcelona

Todibo, actual defensor del Niza en la Ligue 1, nunca logró encontrar su lugar en el Barcelona. El central francés no pudo establecerse en el cuadro culé. En relación a esto, después de su salida en 2021, el futbolista declaró en una entrevista con L’Equipe: “Me faltó humildad, seriedad y profesionalidad. No sé quién me creía que era”.

Sin embargo, el zaguero expresó que había adquirido experiencias importantes: “Lo hago lo mejor que puedo, no para que la gente diga que he cambiado, sino porque me hace sentir bien. No debes prestar atención al juicio de los demás en el fútbol, de lo contrario rápidamente caes en una depresión. Soy yo quien me valoro”.

Los partidos que se le vienen al Barcelona

Luego de derrotar 1-0 al Atlético Madrid, por la fecha 15 de LaLiga, el cuadro azulgrana volverá a tener acción el próximo 10 de diciembre, cuando reciba al Girona, por la liga local. Días después, el 13, jugará ante Antwerp por la fecha 6 de la Champions League. Posteriormente, se enfrentará al Valencia (16 de diciembre), y Almería (20 de diciembre), siendo estos dos partidos con los que cierre el 2023.

En LaLiga, Barcelona ha tenido la oportunidad de disputar 15 partidos. Ha ganado en diez ocasiones, empató en cuatro de ellas (ante Mallorca, Granada, Getafe y Rayo Vallecano), mientras que solo perdió una vez, pero ante su clásico rival: Real Madrid. Suma 28 goles y ha recibido 14. Se ubica en el tercer puesto, con 34 unidades, cuatro puntos abajo de la ‘Casa Blanca’ y del Girona.





