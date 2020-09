Arturo Vidal no cuenta para Ronald Koeman en Barcelona. Este sábado, el neerlandés no consideró al chileno para el amistoso ante Nastic de Tarragona, en una clara señal de que el mediocampista no figura en sus planes, al igual que el uruguayo Luis Suárez.

Horas después de que el Barcelona confirme Vidal no fue incluido en la lista de convocados, el ‘Rey Arturo' usó su cuenta de Instagram y dejó un mensaje. “Modo: relax”, fue la leyenda de la publicación, en la que compartió una foto con el torso desnudo, al parecer en la comodidad de su casa.

De acuerdo a información de Mundo Deportivo, basada en fuentes del Barcelona, Arturo Vidal “ha renunciado al último año de su muy buen contrato y sólo quiere cobrar lo que le corresponda a día de hoy. Y la explicación a la definitiva variable es relativamente sencilla tanto desde el punto de vista futbolístico como en el plano económico”.

Vidal y Suárez no cuentan para Koeman

Los nombres de Arturo Vidal y Luis Suárez no figuraron en la lista que dio el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, con miras al partido amistoso de este sábado frente al Nastic de Tarragona. Sí formó parte de la relación Lionel Messi. Aquellas fueron las grandes novedades de la nómina del neerlandés.

Así, la lista de 25 convocados, con varios jugadores del filial, es la siguiente: Neto, Iñaki Peñas, Arnau, Semedo, Piqué, Sergio, Griezmann, Messi, Dembelé, Lenglet, Jordi Alba, Braithwaite, Sergi Roberto, De Jong, Junior, Coutinho, Aleñá, Trincao, Pedri, Riqui Puig, Araujo, J. Cuenca, Miranda, Konrad e Ilaix Moriba.