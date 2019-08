¿Por qué le dicen 'Niño'? La historia de Fernando Torres, el delantero de los goles importantes

Era solo un niño, pero empezaba su carrera en el club de sus amores. En el 2001, el Atlético de Madrid le hacía el sueño realidad a quien se convertiría en una leyenda del club colchonero. Por entonces, Fernando Torres era uno más para el fútbol español, pero hoy –tras haber jugado su último partido oficial en Japón– sus compatriotas miran atrás con algo de melancolía, pues entre otras cosas, ha dejado los botines el autor de uno de los goles más importantes de su selección.

Ya pasaron 11 años desde aquel día. El 29 de junio del 2008, España enfrentaba a Alemania, por la Eurocopa, con la intención de confirmar lo que empezaba a ser una época gloriosa para La Roja, pero había que ganar. De los segundos no se acuerda nadie y en la Madre Patria se lo tomaron a pecho. Tras un pase en profundidad de Xavi Hernández, Torres aprovechó esa velocidad que lo caracterizaba y definió como crack ante Jens Lehmann. Era el 1-0 que sería definitivo en Viena. Tras la coronación de Europa, llegó el mundial y otra vez la 'Euro' (en 2011, Torres metió tres goles), en las que el 'Niño' también tendría roles importantes.

Fernando Torres anotó a Alemania en la final de la Euro 2008. (Informe Robinson)

Regresemos a Madrid. En el 2001, el cuadro rojiblanco no era lo que es hoy en día: una potencia mundial. Los atléticos vivían en la sombra e incluso habían descendido a Segunda División, donde fue que debutó el ‘Niño’. El 27 de mayo, ante el Leganés y con solo 17 años, el entrenador Carlos García Cantarero le daba minutos al joven jugador de la cantera y los asistentes al Vicente Calderón se empezaban a ilusionar.

Aunque no fue el debut soñado porque no anotó, los goles no tardaron en llegar. A la fecha siguiente se confirmaba que el pequeño Fernando ya era parte del primer equipo. Ante el Albacete, de cabeza, Torres convertía su primer tanto como profesional. Fechas después, los madrileños se quedarían a un paso del ascenso, lo que se convertiría en la primera gran decepción del ‘9’, que en los siguientes años empezaría a forjar su propia historia.

Este fue el primer gol del 'Niño' Torres como profesional.

El nacimiento del apodo

La siguiente temporada era clave. El Atlético de Madrid no se podía dar el lujo de no ascender, otra vez. Para conseguir el objetivo, los dirigentes trajeron a un hombre de la casa: Luis Aragonés. El entrenador español lograría llevar a su equipo de toda la vida a la Primera División, pero antes mantendría la confianza de su predecesor en el prospecto de crack que tenía en la cantera.

Cuando todos dudaban de si le daría espacio en el primer equipo, el técnico no lo dudó ni un segundo y se lo llevó a la pretemporada, donde empezarían a llamarlo como ahora, con 35 años, le siguen diciendo. En los entrenamientos, los jugadores que acompañaban al ‘9’ gritaban despavoridos cuando Torres tenía el balón. “Niño, niño, niño”, se escuchaba constantemente en los ejercicios, algo que se mantuvo en los partidos y así sucesivamente hasta prácticamente quitarle el nombre de Fernando.

Luis Aragonés en Betis: en 1981 solo pudo dirigir un partido debido a problemas de salud. Luis Aragonés fue el entrenador de la selección española en la Euro del 2008.

En esa temporada, ya convertido en el ‘Niño’ empezaría a tener continuidad. Aragonés lo utilizó en 37 partidos, donde anotó 7 goles y asistió en otras 4 oportunidades. Se confirmaban las expectativas de los medios de comunicación acerca del futbolista que, por fin, debutaría en la Liga de las Estrellas. Había que revalidar lo hecho en segunda, pero esta vez ante el Real Madrid y FC Barcelona.

Cinco años duró Torres en España. Su equipo, antes de la llegada del ‘Cholo’ Simeone, no era competitivo (el mejor lugar había sido 7°) para que sus jugadores se hagan un lugar en las estrellas mundiales, pero los 87 tantos que había anotado su ‘9’ en esas temporadas decían lo contrario. Al final la Premier League tocó su puerta y en Liverpool encontró su segunda casa y su trampolín para ya ser una figura estelar.

Fernando Torres llegó a la liga japonesa desde Atlético de Madird. (Video: YouTube)

Una carrera en ascenso

Desde el 2007, el ‘Niño’ encontró su pico de rendimiento. Con los ‘reds’, el español se convirtió en un futbolista fetiche para todos los clubes del mundo. Era imposible verlo y no sentir envidia por los hinchas de Anfield que disfrutaban con esos piques al espacio y esa definiciones con los ojos cerrados, como todo delantero de bien que tiene el arco en la cabeza.

Aunque no logró levantar una copa, sus goles lo llevaron a ser parte del equipo del año en dos temporadas seguidas (2008 y 2009) de la Premier League. Incluso, fue nominado al Balón de oro en 2008. Así, España ya tenía el gol asegurado para los torneos internacionales en los que competían. Eso se terminó de confirmar en la Eurocopa del 2008, aunque luego su rendimiento empezó a caer.

El 'Niño' jugó 11 temporadas en el Atlético de Madrid. (Getty / YouTube)

Tras una etapa dorada vestido de rojo, el nuevo destino de Torres era el Chelsea. Aunque quiso, el ‘Niño’ no volvió a ser el mismo. Goles puntuales como aquel ante el 'endemoniado' FC Barcelona de Lionel Messi en el Camp Nou por las semifinales de la Champions League quedan en el recuerdo. Pero la regularidad ya no le permitía competir de igual a igual con los mejores delanteros del momento (tenía como principal competencia a Didier Drogba, nada menos).

En la selección, David Villa tenía más peso a pesar de tener un par de años más y el Fernando que había relucido todo su talento en sus primeros años empezaba a desvanecerse en los banquillos y en la irregularidad. Mientras pasaban los años, el delantero perdía terreno y empezaba a pasar de equipo en equipo. De vuelta al Atlético, el AC Milan y al final el Sagan Tosu de Japón donde acabó su carrera profesional.

Fernando Torres dejó el Atlético para llegar a la liga japonesa. (Video: YouTube)

Más allá de los últimos años, en la península ibérica lo van a recordar siempre con el cariño que se merece un delantero de la magnitud de Torres. Sobrevalorado o infravalorado, las estadísticas están para contarse y el ‘9’ se irá a casa con las medallas de dos Euros, dos Europa Leagues, un mundial, una Champions League y una FA Cup. Nada mal para ese 'Ñiño' de 17 años que empezó su carrera en Segunda División y se volvió eterno.

