LaLiga 'muere' por 'Chicharito': además del Valencia, los otros dos equipazos españoles de que lo buscan

La prensa española informa que el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández podría dejar West Ham para regresar a LaLiga Santander, luego de que hasta 3 clubes muestren interés en ficharlo.

Además del ya conocido interés del Valencia, Sevilla y Real Betis se unen a la puja, aunque la información señala que el club de Mestalla tiene la principal opción de lograr la ficha de Javier 'Chicharito' Hernández en el mercado de pases de invierno.

Chicharito cuenta para el técnico chileno del West Ham, Manuel Pellegrini, aunque no es titular indiscutido. El mexicano busca mayor protagonismo y por ello no ve mal salir del club 'Hammer' en este mercado de fichajes 2019.

Según Marca, Valencia no busca comprar la carta pase de Chicharito, sino una cesión desde enero, aunque el club inglés no quiere prestarlo, sino venderlo y no negociará por menos de 20 millones de euros.