Atlético de Madrid ha sido uno de los equipos en toda Europa que mejor se ha reforzado en el mercado de fichajes. Por ejemplo, Diego Simeone ya tiene en su plantel a Thomas Lemar y Nikola Kalinic, y también el nombre de Anthony Martial pudo convertirse en un colchonero más para la Liga Santander. El cuadro español hizo una oferta por él, pero Manchester United la rechazó por completo.

Así lo reporta este martes el portal RMC. El medio francés menciona que el Atlético de Madrid estuvo seriamente interesado en contar con los servicios del delantero galo Anthony Martial. El jugador no entraba en los planes de José Mourinho para la temporada inglesa que ya va en su tercera fecha.

No obstante, las constantes diferencias entre el técnico del United con la directiva del club hizo que esta última no tome en cuenta lo ofrecido por los españoles para llevarse a Martial. Los del Wanda Metropolitano no fueron los únicos que lo quisieron contratarlo: también pujó el AC Milan.

Al conocer la negativa inglesa, es ahí donde recién los colchoneros activaron la operación por el croata Kalinic. Las negociaciones con el Milan no tuvieron problemas y el jugador pasó sin inconvenientes a ser dirigido por Diego 'El Cholo' Simeone.

Por otra parte, el Atlético ya se prepara para lo que será su cotejo por la tercera jornada del torneo local de primera división. Tras empatar con Valencia y derrotar al Rayo Vallecano, ahora tiene la mira puesta sobre Celta de Vigo.