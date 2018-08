En Colombia sueñan con el fichaje de Yerry Mina al Manchester United, aunque el central de la Selección de Colombia también se encuentra en la órbita del Everton. La Premier League cierre este jueves su mercado de fichajes y en Barcelona esperan vender a dos jugadores con los que no cuenta Ernesto Valverde para la temporada 2018-19. Yerry y André Gomes. A horas, los culés esperan cerrar el acuerdo con los ‘Toffees’ de la Primera División.



Con Everton llevándose a Lucas Digne, las relaciones del Barcelona con los ingleses se encuentran bien avanzadas, por lo que el pase de Andre Gomes y Yerry Mina no sería una dificultad. Ahora solo falta acordar en la parte económica para los jugadores y para el club, que espera recaudar varios millones de euros con la venta de ambos futbolistas.



Yerry Mina también suena en el Manchester United de Mourinho, pero en Old Trafford no han comunicado mucho sobre la situación del central cafetero. En cambio, en Everton se rumorea más, al punto que un posible compañero suyo ha hablado sobre lo bueno que sería que Mina llegue a Everton. ¿Interesa en el aspecto deportivo? Definitivamente jugará más.



Yerry Mina se ha quedado sin sitio siendo un extracomunitario en el Barcelona, mientras que André Gomes – por ahora lesionado – nunca ha podido demostrar el fútbol que hizo en el Valencia. Veremos si el Everton termina llevándose a dos jugadores que están fuera del Camp Nou y se espera cerrar en la Premier League. En lo económico es mejor para el Barza.



Yerry Mina se encontraba valorizado en 40 millones de euros tras el buen Mundial de Rusia 2018. ¿Aceptará el Barcelona ofertas menores por un jugador con el que no cuentan?