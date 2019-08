¡Yo me quedo! El crack del Barça que está harto de los rumores y no piensa moverse de la Ciudad Condal

De cara a lo que resta del mercado de fichajes 2019 , el FC Barcelona aún tiene a varios de sus jugadores en la rampa de salida. La idea es venderlos o usarlos como moneda de cambio con otro futbolista que llegue al Camp Nou para reforzar alguna posición. Uno de esos tantos es nada menos que Ivan Rakitic.

El equipo azulgrana ve en el croata de 31 años una gran oportunidad para facilitar la llegada de Neymar. Ser protagonista de estos rumores no ha hecho más que cansar a Rakitic, quien según 'Mundo Deportivo', le ha revelado a su círculo más cercano que está harto de vivir en la incertidumbre.



"Cuentan desde su entorno que el centrocampista anda muy molesto con esas informaciones que le sitúan lejos del Camp Nou. Al PSG, a la Ligue1 o a Italia. Y todo sigue igual", publica la citada fuente.



Ivan Rakitic llegó al Barcelona en 2014 procedente del Sevilla. (Foto: Getty) Ivan Rakitic llegó al Barcelona en 2014 procedente del Sevilla. (Foto: Getty)

Desde que pisó el Camp Nou por primera vez, Rakitic siempre demostró estar comprometido con el club. De hecho, la última temporada ha sido un indiscutible para Valverde en todas las competiciones. Quiere seguir en el Barcelona, pero la directiva deja la puerta abierta a la espera de cualquier oferta.



El exjugador del Sevilla no quiere ser parte de la 'operación Neymar' ni del fichaje de ningún otro jugador. Ama la Ciudad Condal y su familia comparte la idea de que siga siendo 'Culé'. Él no se mueve.



"No, no quiere entrar en ningún trueque. Su familia ya lo debatió hace un año, cuando recibió una gran oferta del Paris Saint-Germain y ya sonaba el Inter de Milán, y tomaron la decisión de no moverse de Barcelona", indica 'Mundo Deportivo'.

