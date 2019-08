Lo quiere por 100 millones, pero Barça pide 150: el gigante de Europa que sueña con el fichaje de Dembélé

Ousmane Dembélé es uno de los jugadores que pese a sonar con fuerza como un descartado de Ernesto Valverde, seguirá como jugador del Barcelona. Sin embargo, ello no significa que otros clubes no se interesen en él como su próximo 'bombazo' del mercado de fichajes 2019.



En esa linea, según publica este domingo la prensa española, el joven atacante francés se ha convertido en el objetivo del Bayern Munich, que tras perder la Supercopa de Alemania se ha dado cuenta que necesita un fichaje de peso para su ataque tras las salidas de Robben y Ribéry.

El '11' del FC Barcelona, con mucha actividad en la pretemporada, es considerado dentro del Bayern Munich el fichaje ideal para el equipo de Kovac. Es joven, conoce el fútbol alemán tras su pasado por el Dortmund y podría convertirse en el gran líder de la próxima generación del equipo alemán.

El problema del Bayern Munich es que no está dispuesto a pagar los 150 millones de euros que exige el Barcelona por la salida de Dembélé. En Camp Nou no están desesperados por vender a la estrella francesa, por lo que no tendrán problemas para rechazar los 100 'kilos' que ofrecen los alemanes.

Según la citada fuente, Dembélé pasó a ocupar un sitio en la agenda de fichajes del Bayern Munich luego de frustrarse la llegada de Leroy Sané del Manchester City. En Etihad se negaron a venderlo y ahora el alemán pasará siete meses fuera de las canchas por lesión.

Leroy Sané llegó al Manchester City desde el Schalke 04. (Getty) Leroy Sané llegó al Manchester City desde el Schalke 04. (Getty)

