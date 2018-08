Barcelona mira a futuras promesas pero que no son de 'La Masía'. Según reveló el periodista de TyC Sports Leandro 'Tato' Aguilera, quien cubre la actualidad de Boca Juniors , el club azulgrana habría ofrecido 10 millones de euros por el central de 19 años Leo Balerdi, uno de los grandes talentos y nueva 'joya' del fútbol argentino.

En la previa del duelo Estudiantes-Boca, 'Tato' Aguilera adelantó dicha información en la que señaló que el club 'Xeneize' rechazó la oferta, pues no están dispuestos a desprenderse, aún, de uno de sus jugadores con mayor proyección.



De hecho, el propio mandamás del club Daniel Angelici había comentado sobre la oferta, aunque no reveló nombres. "Nos hicieron una oferta por un jugador que no vino a jugar el partido con Barcelona, pero la misma fue rechazada", comentó desde la Ciudad Condal.



Leo Balerdi junto a Leo Messi. (Foto: As) Leo Balerdi junto a Leo Messi. (Foto: As)

¿Quién es la nueva 'perla' del fútbol argentino?

Leo Balerdi tiene 19 años, juega como defensor central, y viene de ganar el Torneo COTIF de L'Alcudia con la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, quien lo tiene muy bien considerado y no causaría sorpresa que lo llame en alguna oportunidad para la selección absoluta ahora que es el técnico interino.



La pretemporada la realizó con el primer equipo de Boca Juniors y fue inscrito por el 'Mellizo' en la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Y desde luego es titular indiscutible en la Reserva de Boca.