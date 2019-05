Y no lo dice cualquiera: "Neymar está arrepentido de haberse ido del Barcelona al PSG"

Rivaldo, exjugador del Barcelona y de la selección brasileña, opinó que su compatriota Neymar está "arrepentido" de haberse marchado del conjunto azulgrana con destino al PSG en el mercado de fichajes de verano de 2017.



"Está claro que se equivocó saliendo", indicó Rivaldo. "Si hablas con Neymar, con su padre o su familia te dirá que no está arrepentido, pero yo creo que sí lo está. El Barcelona es el Barcelona. Neymar es un jugador del nivel del equipo", comentó el Balón de Oro en 1999, quien apuntó que le gustaría verle de nuevo vestido con la camiseta azulgrana.



El embajador de Betfair fue exigente con el francés Antoine Griezmann, que ha anunciado su marcha del Atlético de Madrid, si ficha por el Barcelona.



"Si viene, tiene que venir con personalidad para marcar la diferencia como Suárez o Messi", afirmó Rivaldo, campeón mundial en 2002, que agregó que no sabe si quiere ir al Barcelona.



"No sé si quiere venir. Muchos jugadores tienen miedo de venir al Barcelona porque en el Camp Nou Messi es el que marca las diferencias. En el Atlético Griezmann es el jugador determinante y si viene al Barcelona puede que eso, que Messi marque las diferencias, le deje algo preocupado... Aquí deberá hacer lo que hace en el Atlético", manifestó.



Fue crítico pero esperanzado en el potencial del cuestionao Philippe Coutinho: "¿Qué debe hacer para jugar más? ¡Marcar golazos como el que le hizo al United!. Es un grandísimo jugador, pero debe tener más confianza en su fútbol e intentar repetir lo que hizo en Inglaterra cuando era referencia del Liverpool".



A su juicio, es Coutinho el que "debe pensar también si está haciéndolo bien o no. En su casa debe preguntarse si está haciéndolo como en el Liverpool. Si está bien, seguro que lo jugará todo. Messi juega todos los partidos y Suárez también. ¿Por qué no podría hacerlo Coutinho? Debe marcar la diferencia, marcar 20-25 goles y entonces será un titular indiscutible en un equipo como el Barcelona".



