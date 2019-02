Más cerca del Barcelona: los cuatro equipos top que se dieron a la baja por De Ligt

Pocos clubes quieren trabajar con Mino Raiola, pese a que tiene a muchos de los mejores futbolistas del mundo. ¿La razón? Pasa más que la polémica de sus declaraciones, tiene que ver también como el agente trata de meterse en las decisiones de los técnicos. El representante tuvo problemas con Pep Guardiola con el caso de Yaya Touré y también desesperó – en un momento – al Manchester City con el tema de la posible salida de Paul Pogba, por lo que en la Premier League preferirían dar un paso al costado con el futbolista.



Pero, ¿de qué jugador se trata? De una de las promesas del fútbol europeo: Matthijs de Ligt , el jugador del Ajax de Holanda. Pretendido por el Barcelona , el holandés tendría el camino listo para jugar el Cataluña con la baja de las instituciones de la liga inglesa. De Ligt ha sonado fuerte en los catalanes, pero el principal tema es la cantidad de dinero que podría desembolsar los culés por su ficha: ya se invirtieron muchos millones en Frenkie de Jong.



Otros interesados con la Juventus y el PSG, por lo que el Barcelona sabe que deberá invertir una gran cantidad sí en verdad desea el pase del zaguero central de 19. Los equipos que perdieron el interés habrían sido el Manchester City, United, Arsenal y Chelsea.



A tres días de jugarse el Real Madrid vs. Ajax por la Champions League, un scout del Barcelona verá el rendimiento del futbolista en los octavos de final de la Champions League. No hay mejor test que enfrentarte al clásico rival para ver si apruebas. Por otro lado, hay mucha especulación con que De Jong no juegue dicho encuentro por la UCL.