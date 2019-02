Lo confirma: el central que está en la órbita del Barcelona para la próxima temporada

Claro y contundente. Mientras se especulaba de las posibilidades de que Matthijs de Ligt se convierta en un nuevo refuerzo para el Barcelona en la próxima temporada, el presidente Josep Maria Bartomeu ha confirmado que el central holandés se encuentra en la órbita culé desde hace algún tiempo. Ya no hay misterios, el Barca apostará por la promesa de Holanda, quien se encuentra en el partido del Real Madrid vs. Ajax por la Champions League.



En una entrevista con Josep Maria Bartomeu en el programa 'Sin concesiones' de Radio Kanal Barcelona, otro de los temas que se ha tratado ha sido el de Matthijs de Ligt. El joven central del Ajax es otro de los objetivos del Barça para la próxima temporada y más de uno sueña con volver a verle a él con De Jong en el conjunto catalán para el 2019-2020.



El presidente culé no ha querido dar muchas pistas sobre el posible fichaje en el mercado d pases, aunque tampoco ha ocultado el interés azulgrana por el defensa tulipán. "A De Ligt lo seguimos desde hace tiempo. Es cierto que es un jugador que gusta mucho, pero el Barça también tiene otros futbolistas importantes en la plantilla", ha afirmado.



Bartomeu ha explicado lo que puede pasar a partir de ahora. "A partir de marzo o abril veremos más cosas. Estamos encantados de verlo jugar [ Real Madrid vs. Ajax ] y de admirarlo, pero en estos momentos no hay nada”, sentenció el mandamás catalán. Lo confirma, aunque no afirma que hay negociaciones, lo cierto es que habrá más de un intento por llevarlo a Cataluña los próximos meses. Veremos cómo se prepara ese traspaso.