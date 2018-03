Cristiano Ronaldo no solo es el mejor jugador del Real Madrid. Además, le gusta estar enterado de los movimientos del equipo en cada mercado. En esa linea, el crack portugués se habría enterado de una oferta de locura llegada a las oficinas de Valdebebas en los últimos días. ¿El protagonista? Casemiro.



De acuerdo al periodista Eduardo Inda durante su participación en 'El Chiringuito', el volante brasileño interesa seriamente al PSG para la temporada 2018-19. En París consideran que es clave en el mediocampo y pagarían una cifra récord para los madridistas.



"Cambio la historia del Real Madrid. Hay un antes y un después de ser titular. Me refiero a Casemiro que no era titular con Benítez y le pone Zidane y es clave en la Undécima y la Duodécima. Tiene una oferta del PSG para llevárselo por 80 millones de euros, pero su cláusula es 200 millones", dijo Inda.



Además de su alta cláusula, el problema para el PSG es que por el momento, el Real Madrid no estaría valorando vender al volante que para Zidane es un indiscutible. El brasileño tampoco tendría intenciones de cambiar de aires por el momento.