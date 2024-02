Las últimas semanas no han sido las mejores para Frenkie de Jong porque se acrecentaron los rumores de una relación rota con Barcelona y, ahora, se sumó la crítica de un compatriota y ex jugador de la selección de Países Bajos: Rafael Van der Vaart. En la transmisión del partido de Barca-Napoli, lanzó contra el mediocampista, dando a entender que no realiza correctamente su labor en el campo de juego.

“Juega al fútbol como si fuera un cartero. Tarda demasiado en pasar el balón hacia adelante, prefiere seguir corriendo para entregárselo a sus compañeros cuando está cerca. Cuando ya ha dejado atrás a sus oponentes, sería mejor que hiciera circular el balón y lo pasara lo antes posible”, comentó el ex futbolista.

Asimismo, el ex volante no dejó pasar la oportunidad de criticar también el juego de Barcelona. En el último partido empataron 1-1 ante Napoli por la Champions League y la labor de De Jong, según palabras de Van der Vaart, no fue una de las mejores.

Frenkie de Jong llegó a Barcelona procedente de Ajax. (Foto: Getty Images)

“Es algo que me frustra. Sacan en corto para Lamine Yamal, Frenkie de Jong o Pedri y luego centran desde esa posición o cambian de orientación hacia la contraria. Al final, es una jugada de peligro que acaba siendo inofensiva”, mencionó el ex capitán de la selección de Países Bajos.

Van der Vaart colgó las botas en noviembre de 2018 en el Esbjerg danés, tras forjarse en el Ajax, Hamburgo, Real Madrid, Tottenham, Betis y Midtjylland. Tras ello, inició su primera incursión en los banquillos como segundo entrenador del equipo en el que se retiró y llegó a ser interino, dirigiendo seis encuentros en 2022.

Rafael van der Vaart fue capitán de la selección de Países Bajos. (Foto: Getty Images)

De Jong molestó con las críticas

De Jong fue `parte de una conferencia de prensa altamente cargada el día previo al enfrentamiento de la Champions League entre el Nápoles y el Barcelona. El futbolista cuestionó lo que percibe como falsedades difundidas por los medios de comunicación. El mencionado señaló que “se están diciendo muchas mentiras” en lo que respecta a su contrato, su renovación y su posición dentro del club español.

“La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado con la prensa en general porque hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No puedo entender que alguno digáis mentiras y no os dé vergüenza decirlas. Me está irritando un poco”, comenzó expresando el futbolista de forma tajante.

“Estáis hablando mucho de mi contrato, de mi salario… hay mucho humo, mucha mentira. Que estoy cobrando cuarenta y tantos millones… esto está realmente lejos de lo que cobro, se han inventado una historia que no es verdad. Estoy muy feliz den el Barcelona, es el club de mis sueños y espero seguir muchos años aquí”, agregó.





