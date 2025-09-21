Gol de Ferran Torres para el 1-0 del Barcelona vs Espanyol. (Video: ESPN)
Sin perder tiempo, el logró adelantarse en el marcador dando el golpe que necesitaba en el Estadio Johan Cruyff, a puertas de lo que será su regreso al Camp Nou. Sintiéndose superiores desde el inicio, para el primer gol se creó un jugadón con un balón en diagonal filtrado de Raphinha que fue una delicia. Mejor todavía el taconazo de Olmo para que llegue Ferran y fusile a Soria que no pudo hacer mucho en el remate. Instantes después, casi llegando al final del primer tiempo un pelotazo de Eric de primeras en un despeje llega hacia Raphinha, otra vez, para que busque el ataque al espacio, el brasileño se la da a Ferran y el valenciano define en el mano a mano por el palo corto. Segundo del Barça, segundo bocado del tiburón.

Doblete de Ferran Torres para el 2-0

