Universidad de Chile igualó sin goles ante Alianza Lima en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en Matute, y buscará sacar ventaja este jueves en la revancha en Coquimbo. De hecho, con la llave abierta son muchas las posibilidades para el ‘Romántico Viajero’, así como los íntimos, quienes también sueñan con alcanzar las semifinales y cubrir una baja: Carlos Zambrano, por expulsión, se perderá dicho compromiso. Eso sí, el cuadro chileno vive una situación parecida pues se confirmó una baja importante en su alineación: el capitán Marcelo Díaz.

El volante fue cambiado en la ida por presentar ciertas molestias físicas y estaban evaluando su progreso para ver si estaría presente en la vuelta. Sin embargo, según Emisora Bullanguera, las cosas no pintan bien para ‘Chelo’, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial del muslo izquierdo y quedó descartado para el partido en Coquimbo.

De esta forma, el DT Gustavo Álvarez deberá elegir a su reemplazante. Lo más seguro, según la prensa chilena, es que intente lo mismo que en la ida en Lima, cuando Sebastián Rodríguez ocupó el lugar de Díaz. ‘Bigote’, de esta manera, jugaría de titular ante su exequipo en un trascendental duelo por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana.

Marcelo Díaz, capitán de la U. de Chile, se pierde el duelo de vuelta ante Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

El volante charrúa afirmó luego del empate ante Alianza Lima que “me sentí muy bien, creo que ha sido mi mejor partido desde que llegué a la U, también es verdad que recién ahora cumplí un mes donde pude entrenar mejor un par de semanas largas, que antes estábamos jugando cada tres días, entonces eso hizo que conozca mejor a los compañeros y que los compañeros también me conozcan un poco más a mí”.

Cabe recordar que, a diferencia de Alianza Lima, Universidad de Chile no tendrá actividad este fin de semana pues el campeonato chileno se reinicia recién el domingo 28 ante La Serena. Por ello, tendrán una semana larga para preparar el duelo de vuelta ante los íntimos, por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana.

En cuanto a Alianza Lima, el DT Néstor Gorosito también tendrá que mover su pizarra por la expulsión de Carlos Zambrano. Salvo alguna sorpresa de último momento, su reemplazante será Gianfranco Chávez, quien hará dupla en la zaga con Renzo Garcés. Además, Paolo Guerrero podría entrar en lista para dicho compromiso.

Paolo Guerrero podría reaparecer en el duelo de vuelta ante U. de Chile. (Foto: Club Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 26.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con la transmisión exclusiva de DSports, canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Sudamericana. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.





TE PUEDE INTERESAR