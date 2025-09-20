Una noche de locura fuera la que vivió Álex Valera en el Estadio Mansiche de Trujillo, donde fue el gran protagonista por marcar el gol de la victoria en los últimos minutos de este compromiso. La euforia se sintió mucho más porque a pesar de los constantes intentos con los que el delantero quiso imponerse durante el trámite del juego, no hubo mucha precisión después del primer gol que ya había anotado. Incluso, el equipo local marcó el empate lo que acrecentó la desesperación, pero una vez más pudo ser el héroe de la noche a pesar de las críticas que últimamente lo rodearon.

Todo Trujillo fue testigo de como, una vez más, Universitario de Deportes tuvo que sacar la ‘garra crema’ para que en los últimos minutos sacara el resultado que necesitaba para no perder el liderato del Torneo Clausura, y eso lo supo muy bien Álex Valera que fue autor de los dos goles del triunfo y se mostró emocionado por haber contribuido con los intereses de su equipo.

“Contento, la verdad feliz, creo que este triunfo es lindo, es lindo porque todavía con esto nos ayuda a seguir en la punta, pudimos lograr sacar adelante este partido y ese abrazo es por todos nosotros, por esforzarnos hasta el último, nunca damos por perdida ni una pelota y bueno, hasta que termine el partido vamos a correr siempre”, indicó en entrevista con L1 Max.

Universitario vs UTC se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Foto: Universitario / Facebook)

Por supuesto, a pesar del triunfo sufrido, en la previa del partido ya se hablaba de una superioridad que podría imponer el conjunto ‘crema’ frente a UTC, pero aún así el delantero negó que se hayan confiado frente a su rival. “Así es el fútbol, creo que no hay que subestimar al rival, simplemente hay que jugarlo y después de jugarlo podemos decir que el partido lo tenemos ganado”, mencionó.

Por supuesto, también se le reconoció en su rol de ser el ‘9’ del equipo y que en este partido supo marcar para el triunfo: “Sí, gracias a Dios hoy se me abrió el arco y pude anotar dos goles y bueno, a seguir trabajando, que el sábado tenemos una final más y simplemente hay que sacar los puntos necesarios todos los partidos que vengan”.

Saliendo un poco de lo que significó este partido, Álex Valera en las últimas semanas ha sido protagonista de varios cruces de palabras entre diversos protagonistas donde lo criticaban por sus ausencias en la Selección Peruana. A lo que el atacante no dudó en responder que fue algo que ha venido pensando en estos días.

“Sí, la verdad que sí, creo que hay que primero responder en la cancha y de ahí salir a hablar, primero en el campo, hay que jugarlo y después hablamos”, añadió, no sin antes resaltar también el constante apoyo que ha tenido de parte de las personas cercanas a él y del club que ha mostrado su respaldo.

Alex Valera puso el 2-1 final de Universitario vs. UTC en el Mansiche por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1.

“Creo que mis compañeros, mis dirigentes, mis entrenadores que me han tenido, saben que doy mi 100% siempre y mi familia y toda la gente que siempre me acompaña y está conmigo en la buena y en la mala, yo creo que es importante para ellos. Mientras que ellos sepan que estoy haciendo las cosas bien, lo demás no me importa. Que siga apoyando, como hoy, hasta el último, que a veces el partido es así y mientras que no cabe el partido hay que seguir alentando”, sostuvo.

Universitario, con el triunfo, se mantiene como líder del Torneo Clausura con 21 puntos, pero solo a 2 de diferencia con su perseguidor que es Cusco FC, que todavía tiene un partido al que responder en esta Fecha 10 enfrentándose a ADT. Sin embargo, este triunfo le da la tranquilidad de mantenerse cerca de esa posición del primer lugar.

