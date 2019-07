Lío por el Barza: Griezmann comunica que no se unirá a los entrenamientos del Atlético Madrid

Siguen los problemas. La estrella del Atlético de Madrid y de la selección francesa Antoine Griezmann , pretendido por el Barcelona , comunicó este sábado que no retomaría los entrenamientos el domingo con el conjunto madrileño, según el periódico deportivo 'Marca'.



"El jugador francés comunicó al Atlético de Madrid que no iría a entrenarse el domingo", publicó 'Marca' en su web, luego del aumento de la tensión entre el Barça y el Atleti por su salida. Contactado por la AFP, el Atlético no estaba en condiciones de confirmar la información.



"Que comunique o no comunique no cambia nada. Está con contrato con nuestro club hasta 2023 y debe retomar los entrenamientos mañana como el resto de jugadores", avisó un portavoz del club. Si no se presenta, será sancionado "como todo jugador que no acude a una convocatoria oficial de su club", explicó el representante antes mencionado.



El viernes, el conjunto 'colchonero' publicó un comunicado en un tono muy duro acusando a Griezmann y al Barça de haber demostrado una "falta de respeto". "Hay interés, por eso nos reunimos", señaló minutos antes el presidente azulgrana Jose María Bartomeu.



El galo, que anunció hace dos meses su intención de abandonar el equipo rojiblanco, debería unirse al Barcelona, que tiene que abonar los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios.



Pero la escuadra madrileña le acusa de haber negociado con el Barça desde marzo, fuera del periodo de traspasos, lo que habría distorsionado la competición. De acuerdo a 'Marca', el campeón del mundo francés habría comunicado a la dirección del Atlético su "tristeza y decepción personal" por el vuelco de los acontecimientos.



