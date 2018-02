No es un tema personal, como el caso de su esposa y el de Maxi López. Tampoco es que sea criticado por grandes ex futbolistas como Diego Maradona. Se trata de que Mauro Icardi no cumple con el perfil de delantero que desea el Real Madrid , de acuerdo a dos figuras del equipo, según cuentan medios deportivos desde España. Sí, lleva una gran cantidad de goles durante su estancia en la liga italiana, aunque puede llegar otro delantero a la plantilla.



Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, el jugador que podría quedarse en el Real Madrid si es que Zidane en el cargo, habrían conversado con el técnico francés y la directiva para que el delantero de la Selección Argentina no pueda llegar el próximo verano al Santiago Bernabéu. Sampaoli confirmó que había negociaciones, de hecho existen conversaciones con el entorno del futbolista, pero parece que se blindaría su pase y se buscarían otras opciones a futuro.



El pase de Icardi , como el de Coutinho al Barcelona, estaría por encima de los 100 millones de euros. Nada barato para un jugador que no sabe lo que es jugar Champions League ni partidos de alta competencia como las Eliminatorias para un Mundial. Apenas ha estado en el proceso de Sampaoli y el Mundial será su gran ventana. Mientras tanto, el Madrid parece que cerraron la puerta a un posible fichaje que solucionaría el tema de gol en el Bernabéu.



Icardi sufrió un problema en los abductores del muslo derecho durante una sesión de entrenamiento y su estado será evaluado en los próximos días, informó el club milanés.



"El delantero argentino se ha sometido a exámenes clínicos en el Instituto Clínico Humanitas de Rozzano (en las afueras de Milán) que detectaron una elongación en los abductores del muslo derecho", se lee en la nota oficial emitida por el club "nerazzurro".



"Las condiciones del delantero serán evaluadas en los próximos días", se agrega.



Este problema físico podría impedir a Icardi disputar el encuentro liguero del próximo sábado, 3 de febrero, contra el Crotone, en el que el Inter buscará su primer triunfo de 2018.



De hecho, los milaneses no ganan un partido desde el pasado 3 de diciembre y de allí solo sumaron 5 de los 21 puntos disponibles.



En esta temporada, Icardi disputó 22 partidos y es el máximo artillero de su club con 18 goles.