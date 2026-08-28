La tensión entre el Atlético de Madrid y Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo en la antesala de una nueva jornada de LaLiga. El delantero argentino volvió a ausentarse este viernes del entrenamiento del conjunto ‘colchonero’ por tercer día consecutivo debido a “una indisposición”, según comunicó de manera oficial el club. En medio de este panorama, el técnico Diego Simeone abordó la situación en rueda de prensa y confirmó que el atacante no entrará en la nómina de convocados para el compromiso de este sábado ante el Sevilla.

Consciente del foco de atención mediático centrado en el atacante argentino, el DT intentó fijar postura desde el inicio de su intervención con los medios. “Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros”, señaló el ‘Cholo’ en conferencia de prensa, remarcando que el manejo institucional del caso es exclusivo de la directiva.

En cuanto al plano estrictamente deportivo, Simeone dejó en claro que su prioridad está puesta en el próximo desafío liguero, donde no podrá contar con la ‘Araña’. Al respecto, el técnico argentino sostuvo: “Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos”. De esta manera, el técnico ratificó la baja del delantero de la Selección Argentina para la tercera fecha del campeonato español.

A pesar de la insistencia de los periodistas por obtener más detalles sobre el distanciamiento de Julián, el director técnico evitó profundizar en la controversia y reafirmó su compromiso de respaldar al jugador una vez que se reincorpore al primer equipo. El entrenador añadió: “Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre”.

Los caminos de Julián Álvarez y Atlético de Madrid parecen cada vez más lejanos. (Foto: AFP)

Asimismo, el ‘Cholo’ descartó tajantemente que el ambiente generado alrededor de la figura de Álvarez pueda perturbar el rendimiento del vestuario. Además, descartó que lo que ocurre en torno a Julián pueda afectar al grupo: “Sinceramente, no. Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos, ya sea con el Málaga y con el Villarreal, enfocados en lo que queremos, que es hacer un buen encuentro, y no veo esta situación”.

La postura del comando técnico se suma a las duras declaraciones realizadas el día previo por el máximo accionista de la entidad madrileña. Sobre el conflicto entre Julián y el conjunto de Madrid, el jueves se había expresado Miguel Ángel Gil Marín, propietario de la institución, quien remarcó que la ‘Araña’ estaba “realmente mal, porque han habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”, apuntando directamente al entorno del futbolista.

El trasfondo del malestar del atacante radica en su deseo de cambiar de aires antes del cierre del periodo de transferencias. A falta de cinco días para que cierre el mercado de pases, el futuro de Julián es una incógnita, ya que desde el Atlético dejaron en claro que no lo traspasará “bajo ningún concepto” al Barcelona, que era el deseo del futbolista, lo que bloquea de momento una de las vías de salida pretendidas por el jugador.

Ante la negativa de negociar con un rival directo en España, la única alternativa sobre la mesa resulta compleja para las pretensiones personales del futbolista. La directiva solo lo vendería al Arsenal, que estaba dispuesto a poner 150 millones de euros, pero el atacante no desea volver a vivir en Inglaterra, escenario que mantiene en absoluto suspenso el desenlace de la operación a pocas horas de que venza el plazo.

Así lució Julián Álvarez en su primer partido oficial con Atlético de Madrid.

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