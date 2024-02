El inicio de año ha sido desfavorable para el Barcelona. En menos de un mes, los catalanes se despidieron de la posibilidad de conquistar dos títulos y ha visto comprometidas sus aspiraciones en un tercero. Las decepciones comenzaron el 14 de enero, con una derrota de 4-1 frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. La situación se agravó diez días después, cuando el Athletic Club eliminó a los azulgranas de la Copa del Rey (4-2). Para complicar el panorama, el Barça se encuentra en la tercera posición de LaLiga, distanciado por ocho puntos del líder: el conjunto madridista (58 puntos). En este contexto, Xavi Hernández, el técnico del Barça, anunció recientemente su decisión de abandonar el cargo al término de la temporada. Ahora, el nombre de Jürgen Klopp ha empezado a sonar como una posibilidad para tomar las riendas del club azulgrana.

En la conferencia de prensa posterior al partido contra los de Bilbao, Xavi fue cuestionado sobre su futuro en el equipo. De manera tajante, el exjugador, que cumplió 44 años el 25 de enero, declaró: “Si al final de temporada no estamos a un nivel competitivo... tendré que irme. (...) Estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y me van a exigir títulos o al menos competirlos”.

En relación con esto, Deco, director deportivo culé, ha comentado, este lunes 5 de febrero, sobre su evaluación de la situación del nuevo entrenador del Barcelona. El directivo blaugrana, quien también admitió haberse sorprendido por la decisión de Hernández de dejar el plantel principal al finalizar la temporada, afirmó que hasta ahora no ha entablado conversaciones con ningún candidato específico.

Deco declaró en una entrevista con La Vanguardia: "No quiero hablar de ninguno, es poco ético hablar de un entrenador que tiene contrato". Además, quiso enfatizar que su opinión no será única en cuanto a la elección del próximo estratega. Afirmó: "No seré yo, será el club. Las decisiones no son de una sola persona".





¿Jürgen Klopp cómo próximo entrenador del FC Barcelona?

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Jürgen Klopp, quien también anunció su salida del Liverpool el 30 de junio próximo, Deco hizo hincapié en que “es un gran entrenador, pero yo creo que no es el momento de hablar de eso”. Añadió: “El nuevo técnico querrá hacer cambios, pero primero habrá que explicarle el proyecto y las ideas. Hay muchas opciones”.

¿Qué otras opciones suenan como próximo entrenador del Barcelona?

En lo que se refiere a otros posibles candidatos, como Thiago Motta o Rafael Márquez, el director deportivo azulgrana manifestó que no está al tanto del trabajo del brasileño-italiano, ya que no está en un club italiano que suela seguir (Bologna). En tanto, precisó que está familiarizado con el trabajo del mexicano, porque lo tiene más cerca, puesto que dirige al Barcelona Atlétic, y es un estratega que “está creciendo delante de las dificultades”.

Barcelona: las características que debe tener el próximo entrenador

Deco enfatizó la importancia de mantener la esencia del estilo de juego característico del Barcelona en la elección del próximo entrenador: “Tiene que ser alguien que quiera seguir nuestro plan de trabajo, haciendo buen fútbol y con ambición. No hablaré ahora de ningún otro entrenador”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Luego de vencer a Alavés (3-1), el Barça se enfrentará al Granada en partido programado para el domingo 11 de febrero a las 3:00 de la tarde (hora de Perú) en el Estadio Olímpico de Montjuic. Posteriormente, visitará al Celta de Vigo el sábado 17 a las 12:30 del mediodía (hora de Perú) en el Estadio de Balaídos.

En estos momentos, el equipo dirigido por Xavi Hernández tiene 50 puntos y se ubica en la tercera posición de LaLiga. En el segundo lugar está el Girona (56) y el Real Madrid, que este domingo empató 1-1 con el Atlético, marcha primero con 58 unidades.

FC Barcelona y Alavés se vieron las caras por la fecha 23 de LaLiga. (Foto: EFE)





