La convocatoria de la Selección de España para los dos cruciales partidos ante Georgia y Turquía ha saltado por los aires, pero no por un motivo deportivo, sino por una guerra institucional. La Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado sin precedentes, cargado de críticas, para anunciar la desconvocatoria de un jugador clave. El destinatario de la molestia fue el FC Barcelona, y el protagonista involuntario, una vez más, su máxima estrella. Esta situación se repite después del incidente con Hansi Flick, de hace exactamente dos meses.

El jugador en cuestión es Lamine Yamal. La RFEF expresó en su comunicado un profundo enfado, no por la lesión en sí, sino por la forma y los tiempos en que se enteraron de un procedimiento médico realizado por el club catalán al jugador. Situación que se viene repitiendo desde hace algunos meses.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, arranca el duro comunicado.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, volvió sentido de la última Fecha FIFA de septiembre. (Foto: AFP)

El principal reclamo de la Federación es la nula comunicación previa por parte del club ‘azulgrana’. “Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días”, continuó.

Ante este escenario, y con un jugador incapacitado para entrenar, la RFEF tomó la única decisión posible: “Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”.

Con este comunicado, queda claro que la relación entre el Barça y la selección está completamente rota. Lamine Yamal queda en medio de una polémica que se inició en septiembre, cuando el técnico ‘culé’, Hansi Flick, acusó públicamente al seleccionador Luis de la Fuente de no proteger al futbolista y sobreexponerlo a lesiones.

“No está disponible. Es una lástima porque jugó con la selección 79 y 73 minutos. Lo hizo con dolor y entre los partidos no estuvo entrenando”, apuntó el técnico sobre las citas ante Bulgaria y Turquía, lo que lo llevó a tomar la decisión de dejarlo fuera del duelo ante el Valencia por LaLiga, en ese momento.

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el entrenamiento que ha realizado la plantilla barcelonista para preparar el partido de liga que disputarán mañana ante el Levante UD en el Estadi Ciutat de Valencia. (Foto: EFE/ Alejandro García)

El contexto agrava la situación. Lamine no acudió a la última convocatoria de octubre por problemas físicos, pero había entrado en esta lista para sellar el pase al Mundial tras haber jugado sin aparentes problemas con el Barça. Sin embargo, este tratamiento invasivo, realizado unilateralmente por el club, imposibilita que el futbolista se ponga la camiseta de la selección.

En defensa de su máxima estrella, el FC Barcelona no tardó en responder. Según fuentes del club consultadas por la agencia EFE, los servicios médicos del equipo indicaron que informaron “inmediatamente” a la RFEF del tratamiento al que fue sometido Yamal para tratar su pubalgia.

La versión del Barcelona contrasta frontalmente con el comunicado de la Federación. La entidad deportiva catalana asegura que actuó de manera “responsable y coordinada” y de acuerdo con el jugador, con el único objetivo de garantizar su recuperación. Mientras la RFEF sostiene que no fue informada, el Barcelona lo niega.

Las mismas fuentes del club ‘azulgrana’ puntualizaron que Lamine Yamal continúa bajo la supervisión de los servicios médicos del club, quienes, aseguran, “mantienen una comunicación constante” con la RFEF, una afirmación que choca directamente con la sorpresa expresados por la Federación.

TE PUEDE INTERESAR