A propósito de las recientes elecciones presidenciales en Gremio, el último lunes se reveló que Paulo Caleffi, uno de los candidatos que perdió ante Odorico Román, hizo público un video con el que supuestamente intentó convencer a Karim Benzema de fichar por el conjunto de Porto Alegre; sí, el exastro del Real Madrid y actual futbolista del Al Ittihad. ¿Qué posibilidades hay de que el francés llegue al fútbol brasileño y sea compañero de Erick Noriega?

Lo que se sabe hasta ahora, es que Caleffi asegura que estaba muy convencido de llegar a un entendimiento con el atacante galo y, de haber sido elegido presidente en las elecciones del pasado sábado, esto hubiera llegado a ser una realidad. Sin embargo, como Román fue quien encabezó el voto popular, ahora estaría buscando traspasarle toda la información para que la nueva directiva valore esta opción en el próximo mercado de pases.

Según la información de Globo Esporte, pese a esta intención, no hay indicios de que los que encabecen el área deportiva del ‘Tricolor’ desde el 2026 tengan interés de concretar el fichaje de Karim Benzema. Asimismo, fuentes cercanas al presidente electo Odorico Román aseguran que hasta el momento nadie les acercó algo sobre lo avanzado por Caleffi.

Karim Benzema tiene contrato con Al Ittihad hasta junio del 2026. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, el citado medio explica que una de las premisas de la nueva directiva será gastar en fichajes coherentes y que puedan potenciar varias líneas del plantel, antes que apostar por una superestrella de la magnitud del ‘Gato’. Y es que adentrarse en una posibilidad así, implicaría comprometer la estabilidad financiera del club.

En el mensaje que acompaña el video que compartió en sus redes sociales, Paulo Caleffi afirmó haber conseguido al patrocinador que se iba a hacer cargo del sueldo de Benzema si se llegaba a dar su contratación, algo que habría protegido la masa salarial del club. Además de eso, le deseó buena suerte a Odorico Román en la gestión que abarcará el periodo 2026-2028.

Hay que precisar que Karim Benzema, quien ganó el Balón de Oro en el 2022, tiene contrato con Al Ittihad hasta junio del 2026, por lo que desde enero del próximo año ya podría negociar con cualquier club si es que no llega a un acuerdo para la extensión de su vínculo. Por lo señalado hasta ahora, está lejos de llegar a Brasil y compartir vestuarios con Erick Noriega.

Karim Benzema ganó el Balón de Oro en el 2022. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de empatar por 2-2 con Fortaleza, Gremio volverá a tener actividad las próxima semana cuando reciba a Vasco da Gama, en el compromiso correspondiente a la fecha 34 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 19 de noviembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

TE PUEDE INTERESAR