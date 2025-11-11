Si bien en Universitario de Deportes todo son festejos y hay mucha expectativa por lo que pueda pasar el próximo año en la lucha por el tricampeonato, todavía hay varias interrogantes respecto a la conformación del plantel, no solo por los jugadores que terminan su contrato, sino también por los que tienen un vínculo vigente hasta finales del 2026. Rodrigo Ureña es uno de ellos y precisamente el último lunes dio la cara para aclarar varios puntos sobre su continuidad.

En una entrevista con Juego Cruzado, el mediocampista chileno señaló que tiene contrato con la ‘U’ y está mentalizado en los retos que se le avecinan a la institución, sobre todo con la posibilidad de ser tetracampeones del fútbol peruano. Sin embargo, no quiere detenerse solo en el ahora y está abierto a cualquier cosa que pueda pasar tras el cierre oficial de la temporada.

“Yo tengo contrato vigente con Universitario. La verdad, que todo este tiempo he venido trabajando partido a partido y en el objetivo final. Lo que pasé de aquí hasta el otro año, no lo sé. Trato de vivir mi día a día pensando solo hoy. Durante mi vida me gasté mucho tiempo en lo que podía, en lo que podía llegar a pasar. Hoy estoy en Universitario, estoy tranquilo, enfocado, con ganas de nuevamente ser campeón”, explicó.

En esa misma línea, remarcó que siempre estará abierto a cualquier cambio, pues es así como ha manejado su carrera desde siempre. “Soy un tipo al que le gusta ganar, mi obsesión, me transformé un obsesivo en ganar, enfocado en poder seguir haciendo historia, ya sea en Universitario o si me tocara en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero no es de ahora, toda mi carrera fue así”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Rodrigo Ureña fue consultado sobre su posible nacionalización y los comentarios de la opinión pública que señalaban que no quería tramitar su naturalización por una decisión personal. En medio de su explicación, precisó que nadie desde Universitario se le acercó para hablar de ese tema.

“No soy de hablar mucho. Se habló todo este tema, a mí desde el club jamás se me habló sobre una nacionalización, para bien o para mal. A mí jamás se me habló del tema; lo expliqué así, si a ti no te invitan a un cumpleaños, tú no vas”, apuntó, dejando en claro que con él nadie habló sobre dicho trámite.

Asimismo, mostró su disconformidad con los comentarios en donde la gente opinaba sobre su postura respecto a este asunto, tomando en cuenta que Williams Riveros y Matías Di Benedetto ya iniciaron la documentación para ser peruanos. “Era un poco absurdo, me mandaban cosas y me hacían llegar cosas, que yo no me quería nacionalizar. Si a ti no te ofrecen algo, yo no voy a ir con mis papeles afuera de la embajada para que me nacionalicen”, aseveró.

Hay que precisar que la versión sobre la opinión de Ureña en cuanto a su nacionalización, no salió de la nada, sino que fue un comentario que hizo Franco Velazco, administrador provisional del club, en una entrevista. “Rodrigo tiene una posición respecto a su nacionalización, es más ya jugó y representó a Chile, entró algunos minutos oficiales. Eso digamos que está descartado de plano”, sostuvo hace unas semanas en una charla con Tiempo Crema.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas), aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

