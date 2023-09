Link Real Madrid vs Atlético EN VIVO: cómo ver vía Fútbol Libre TV y DAZN

Real Madrid vs Atlético de Madrid se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la fecha 6 de LaLiga 2023-24. Consulta los canales de TV y horarios del derbi madrileño. El encuentro se disputará en el estadio Cívitas Metropolitano y promete estar emocionante de principio a fin. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

El Real Madrid llega a este partido con un impresionante récord de cinco victorias consecutivas en el inicio de la liga española, situándose como líder en solitario con 15 puntos, dos más que sus perseguidores: el FC Barcelona, Athletic Club y Girona. Además, recientemente tuvo un exitoso debut en la UEFA Champions League, venciendo por 1-0 al Unión Berlín con un gol agónico de Jude Bellingham.

No obstante, para esta nueva edición del derbi, el Real Madrid tendrá hasta cinco jugadores ausentes debido a lesiones. Thibaut Courtois y Éder Militao estarán fuera de las canchas durante algunos meses. Arda Güler se encuentra en proceso de recuperación pero aún no está listo para jugar. Por último, Dani Carvajal y Vinícius no se han recuperado a tiempo y su participación en el partido parece complicada.

Por otro lado, el Atlético de Madrid llega a este enfrentamiento después de sufrir una derrota por 0-3 ante el Valencia en el estadio de Mestalla, donde el equipo dirigido por Diego Simeone fue superado de principio a fin. Hugo Duro (2) y Javi Guerra marcaron para el cuadro local, dejando al ‘Colchonero’ con 7 puntos en cuatro fechas disputadas, en un inicio no muy positivo.

Dadas las lesiones de Pablo Barrios y la baja de Rodrigo De Paul por problemas físicos, la presencia de Koke en el mediocampo parece ser clave para el Atlético de Madrid. Además, Memphis Depay ha superado sus problemas musculares y ha participado en dos sesiones de entrenamiento junto a sus compañeros. Se espera que el ‘Cholo’ le otorgue minutos en el derbi.

Es relevante mencionar que Jude Bellingham tuvo problemas estomacales y no pudo entrenar con normalidad el viernes, aunque los servicios médicos del club aseguran su presencia en el Cívitas Metropolitano, y se espera que sea titular. El internacional inglés ha anotado seis goles en seis partidos como madridista.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Si deseas saber a qué hora comienza el Real Madrid vs. Atlético de Madrid, el derbi madrileño de LaLiga EA Sports, el partido está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (hora de Perú). Es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres.

México: 1:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver el partido entre Real Madrid y Atlético?

El partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid estará disponible para su visualización a través de las señales de DIRECTV, DSports, ESPN Deportes, Sky Sports, DAZN y Movistar. Sin embargo, recomendamos enfáticamente no utilizar la señal pirata de Futbol Libre TV. No olvides que en Depor te ofrecemos la cobertura minuto a minuto más completa, junto con todas las incidencias del partido. ¡No te lo pierdas!

Posibles alineaciones del Real Madrid y Atlético

Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, David Alaba, Ferland Mendy; Aurelien Tchouaméni, Toni Kroos, Federico Valverde; Jude Bellingham, Rodrygo, Joselu.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Hermoso, Savic, Giménez, Samuel Lino; Witsel, Llorente, Saúl; Álvaro Morata, Antoine Griezmann.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: ¿Quién tiene más partidos ganados?

En los 214 encuentros disputados en lo largo de la historias de derbis madrileños, el equipo blanco ha salido victorioso en la mayoría de ocasiones frente a los colchoneros.

Real Madrid ganó: 108 veces

Atlético de Madrid ganó: 54 veces

Empates: 52 veces

