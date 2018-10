Lionel Messi se llevaba de encuentro el Balón de Oro, de acuerdo a más de 700 mil aficionados que accedieron a la revista ‘France Football’ para votar por el delantero del Barcelona y la Selección de Argentina. Ante la multitud de fanáticos de Leo, el medio decidió retirar la votación, dado que el atacante – que no estará frente a Irak – no ganará el certamen ni quedará entre los tres mejores del mundo, tal como sucedió en su momento con ‘The Best’.



La regularidad exhibida por Lionel Messi a lo largo del año natural -más allá de que no haya podido trascender en Champions League y en el Mundial de Rusia 2018 - tuvo un mayor peso para la mayoría de los encuestados, que situaban a Mohamed Salah como segundo y a Cristiano Ronaldo (8%), a mucha distancia de Messi, como tercero.



No obstante, los votos de los aficionados no se tienen en cuenta a la hora de dar el galardón al mejor futbolista del mundo, dado que el jurado del premio está compuesto exclusivamente por periodistas de medio mundo. En este caso, y tal como se vio en ‘The Best’, Luka Modric tiene todas las de ganar, tal como ha pasado en otras distinciones internacionales.



Sorprende además que, mientras hicieron desaparecer la encuesta sobre qué jugador merece el Balón de Oro, se mantuvo la del Trofeo Kopa, que reconoce el mejor gol del año. En esta encuesta, y con mucha diferencia sobre el segundo, destaca el delantero del AC Milan, Patrick Cutrone. ¿Presión porque Messi no será el mejor del año? Todo parece que sí.



