La salida de Lionel Messi del FC Barcelona está siendo difícil de digerir no solo para el propio jugador, compañeros o hinchas azulgranas, también para algunos directivos, que ya han empezado a moverse y sentar su posición. Es el caso de Jaume Llopis, miembro de la Comisión Espai Barça, que luego del acto de despedido de Leo, envió su carta de renuncia a Joan Laporta.

Llopis, especializado en las áreas de estrategia y organización corporativa, ha escrito una carta dirigida la presidente del FC Barcelona en la que le recuerda que “se podía hacer mucho más para que Messi se quedara” y que “pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi”.

La carta que Jaume Llopis ha enviado a Joan Laporta:

“Querido Jan:

Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino. Me falta información pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara. Los que sobran son muchos.

Messi era patrimonio importante del FC Barcelona.

Ya veremos cuándo llega la Superliga, si llega, y mientras, reforzando al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid. El plan perfecto de Florentino. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi.

Gracias por la confianza en ponerme a la Comisión Espai Barça, y, aunque no haya ningún nombramiento oficial ni responsabilidad, creo que he aportado cosas positivas, pero me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener libertad para poder expresar mis opiniones.

Te deseo mucha suerte”.

Laporta prefirió la Superliga que a Leo

De acuerdo a información de ‘La Vanguardia’, Joan Laporta cambió su opinión al respecto de la renovación de Messi en las últimas fechas y no debido a los problemas planteados desde LaLiga sobre el límite salarial.

La principal razón del repentino cambio de parecer del mandamás azulgrana habría sido, según el citado medio, que aceptar el acuerdo con CVC habría supuesto necesariamente desligarse de la idea de la Superliga impulsada por Florentino Pérez.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO