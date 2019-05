"Fuimos con miedo": Messi y su dura autocrítica de la eliminación ante Liverpool en la Champions League

La herida aún no cicatriza. La eliminación del Barcelona ante Liverpool por Champions League sigue creándole dolor a Lionel Messi. El astro argentino concedió una entrevista a FOX Sports y habló de ese fatídico episodio contra el club inglés, finalista del torneo este sábado.

" No imaginé nunca que iba a pasar lo que nos pasó porque ya veníamos de que nos pase en Roma el año anterior. No nos podíamos permitir que nos vuelva a pasar, pero sabíamos que iba a ser muy difícil", señaló.

Para Lionel Messi, el 3-0 en el Camp Nou fue exagerado. "El partido de la ida fue engañoso porque había sido muy parejo. Ellos son muy fuertes, hicimos un desgaste muy grande en la ida y lo sentimos. Sentimos que físicamente eran superiores y fuimos con el miedo ese de que no nos hagan gol rápido porque nos iba a complicar y pasó, nos hacen gol, viene el miedo a la cabeza de Roma y nos fuimos del partido".

El crack del Barcelona tuvo duras palabras para tratar de explicar lo que sucedió con el equipo en Anfield. "No competimos. Nos llevaron por delante en ganas y actitud. Cometimos errores boludos... fue una desgracia ese partido", indicó.

Lionel Messi no quiso dar un favorito para la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham. "Son dos equipos ingleses donde no sabes qué va a pasar. En cuartos se iban a enfrentar Manchester City y Tottenham y pensé que iba a pasar el City, pero no pasó", señaló.

