Mientras la continuidad de Lionel Messi en PSG siga en el aire: aún no hay un anuncio oficial, su vinculación al Barcelona seguirá existiendo. Los fanáticos blaugranas todavía tienen esperanzas de que la ‘Pulga’ vuelva al club de sus amores. ¿Es posible esto? Las últimas declaraciones del Jorge Messi, el padre y representante del astro argentino, no generan optimismo en la actualidad.

Jorge Messi y la directiva del Paris Saint-Germain se reunieron este martes antes del partido ante el Bayern de Múnich para volver a hablar del futuro del jugador. De momento, no se llegó a un acuerdo y ‘L’Équipe’ informó que la idea de continuar va perdiendo fuerza cada vez más.

Encima, por si fuera poco, el papá del astro argentino aterrizó en el aeropuerto del Prat y el Barcelona soñó con una posible vuelta del hijo pródigo. Sin embargo, este jueves, todo se descartó en diálogo con Sport. Antes de marcharse, al ser consultado si su hijo regresará al Barça, Jorge Messi respondió: “No creo que ‘Leo’ vuelva a jugar en el ‘Barza’. No se dan las condiciones. No hemos hablado con (Joan) Laporta (presidente del FC Barcelona) y no hay oferta”.

Cabe resaltar que el París Saint-Germain atraviesa una delicada situación tras la derrota ante el Bayern Munich. Además, al cuadro francés se le exigió reducir el salario de su plantilla para no tener problemas con el ‘Fair Play Financiero’, algo que podría haber sido el condicionante para que Messi se aleje de la capital francesa.

Lionel Messi es criticado en PSG

Para la prensa francesa, Messi es uno de los principales responsables del negativo resultado que cosechó el PSG en el Parque de los Príncipes. Según el diario L’Equipe, el argentino hizo un partido tan malo que solo ha merecido tres puntos como nota de rendimiento. Algo nunca antes visto.

Junto a Neymar, que también recibió tres puntos por parte del mencionado diario, Messi ha terminado como el peor del partido ante los alemanes. Para L’Equipe, el genio rosarino fue el jugador más intrascendente y nada pudo hacer para evitar que el PSG quede al borde de la cornisa en la Champions League.

Según la citada fuente, el mejor jugador del partido, por lo menos el que más peligro creó, fue Kylian Mbappé en el 57′ por Carlos Soler. Lo han puntuado con un 6. Sergio Ramos, Danilo y Marquinhos también aprobaron el examen, pero lo individual no alcanzó para lograr el objetivo colectivo.





