“Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada”, le dijo Lionel Messi en la entrevista que le concedió al portal Goal. Sin embargo, en el programa ’El Chiringuito’ han recordado los cambios de discurso que tuvo el ariete argentino durante la última campaña.

Lionel Messe confirmó que se quedará en el Barcelona para la temporada 2020-21. En una entrevista con Goal, el delantero expuso los motivos que lo llevaron a enviar el burofax y exigir salir gratis del club blaugrana.

En uno de las respuestas de la entrevista, Messi afirmó lo siguiente: “Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”.





‼️ ¡SE HARÁ VIRAL! La CONTRADICCIÓN de MESSI en solo unos meses hablando del PROYECTO del BARÇA. #ChiringuitoEspecialMessi pic.twitter.com/0p0KJXFADq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 4, 2020





Sin embargo, en ’El Chiringuito’ revelaron los cambios de discurso que tuvo a lo largo de la última temporada. El 09 de octubre de 2019, el delantero le dijo a RAC 1: “Tenemos un plantel con grandes jugadores, podemos ganar todo. Creo que en estos últimos años siempre tuvimos el proyecto ganador que necesitábamos. Los últimos años fue culpa nuestra no poder conseguir la Champions. No fue culpa de proyecto, eso está claro”.

Siguiendo con ese discurso, el 20 de febrero del 2020, a mitad de la pasada temporada, le dijo lo siguiente a Mundo Deportivo: “En muchos momentos tuve la oportunidad de salir del club, incluso algunos clubes estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula, pero en ningún momento pensé en irme. Vuelvo a repetir, si el club quiere, me quedo”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Seis casos de coronavirus ensombrecen regreso del PSG